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Erdoğan'dan ilk 4 madde tartışmalarına son nokta

Erdoğan'dan ilk 4 madde tartışmalarına son nokta
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık aranın ardından kabine toplantısına başkanlık etti. Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ''Cumhur İttifakı ve partimizin anayasanın ilk 4 maddesi ile sorunu yok. İlk 4 madde üzerine yapılan tartışmaların da sürece katkı sağlamadığını ifade etmek istiyorum'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 3 saat süren kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Tüm siyasi partilerin anayasa çağrımıza yapıcı yanıt vermelerini temenni ediyoruz.

Cumhur İttifakı ve partimizin anayasanın ilk 4 maddesi ile sorunu yok. İlk 4 madde üzerine yapılan tartışmaların da sürece katkı sağlamadığını ifade etmek istiyorum.

İSRAİL'İN LÜBNAN VE BM BARIŞ GÜCÜ'NE SALDIRILARI

İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırılar endişelerimizin yerinde olduğunu gösterdi. Netanyahı kabinesinden yapılan açıklamalar, İsrail'İn Lübnan'ı işgalle de yetinmeyeceğini gösteriyor.

İsrail'in Barış Gücü'ne saldıracak kadar küstahlaşması konunun ciddiyeti için kafidir. Kendi personellerini dahi koruyamayan bir BM görüntüsü uluslararası sistem adına utanç ve kaygı vericidir. Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i durdurmak için daha neyi beklediğini açıkçası biz de merak ediyoruz. 

Siyonist emeller peşinde koşan İsrail hükümeti, ABD ve Avrupa'nın desteğini aldığı sürece saldırılarını durdurmayacak. 

Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçleri tarafından işgaliyle birlikte Gazze'ye ulaştırılan yardım miktarında ciddi düşüş oldu. Kış gelmeden ihtiyaç sahibi Gazze halkına yardımlarımızı ulaştırmamızın gayretindeyiz.

Lübnan'dan tahliyeler sürecek. Tahliyeleri sağlayan kurumları tebrik ediyorum. 

SİYASETTE YUMUŞAMA İKLİMİ

Tüm bölgemizi kasıp kavuran bu kriz fırtınasından Türkiye'yi suhuletle çıkartmakta kararlıyız. 

Sınırlarımızın hemen ötesinde her gün yeni bir çatışma patlak verirken siyaset kurumunun eski alışkanlıklarla yoluna devam etmesi mümkün değildir. Siyasette diyalog güçlenmeli. Müşterek paydaları olabildiğince büyütmeliyiz. 

Türkiye'nin umutsuzluk girdabına sürüklenmesini bekleyenlerin gerilimi körüklemesine, 85 milyonun bin yıllık kardeşliğine gölge düşürmesine müsaade etmeyiz. Türkiye'yi kendi iç dinamikleri üzerinden köşeye kıstırarak denklem dışına atma girişimlerine rıza gösteremeyiz. Bölücü terör dahil Türkiye'ye ve Türk demokrasisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme irademiz tamdır. Milletimizin hafızasında yer edinmiş kötü sahnelerin tekrar yaşanmasına müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz.

Türkiye, son zamanda siyasi yumuşama iklimine girdi. Milli meselelerde ortak paydada buluşma arayışları artmaya başladı. Bu adımları zehirlemeye yönelik girişimler çoğaldı. 

Partisi tarafından istenmeyen adam ilan edilmiş kimi eski siyasetçilerin sağa sola sataşmasını asla iyi niyetli bulmuyoruz. 

Uzatılan elin sıkıcı tutulmak yerine kopartılmasına izin vermeyiz, kayıtsız da kalmayız. Bölgemizde bunca ateş varken, bu ateş ülkemiz sınırlarını yaklaşırken herkes aklını başına alsın. Yumuşama iklimi provokasyona göz yumacağız demek değil. Bölücü tehditleri bertaraf ederiz.

Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için gereken düzenlemeleri mutlaka hayata geçireceğiz. Bugün de kabine üyelerine gerekli talimatları verdik"

Etiketler cumhurbaşkanlığı kabinesi kabine kabine toplantısı bakanlar kurulu toplantısı
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