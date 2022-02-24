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Erdoğan'dan ilk açıklama: ''Kabul edilemez, reddediyoruz!''

Erdoğan'dan ilk açıklama: ''Kabul edilemez, reddediyoruz!''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Askeri harekatı kabul edilemez buluyor, reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda resmi olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk'ın talebiyle bu sabah başlattığı operasyonla ilgili, "Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin barış huzuru ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna’nın bu şekilde karşı karşıya gelmesinden dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz" diye konuştu.

Ukrayna Lideri Zelenski ile olan görüşmesinin detaylarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenski'ye de ifade ettim" açıklamasında bulundu.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendi vatandaşlarımız ile Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız."

Etiketler recep tayyip erdoğan açıklama rusya ukrayna
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