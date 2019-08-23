Erdoğan'dan ilk 'kayyım' açıklaması

Erdoğan, Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil de Kandil'e gönderenlere biz seyirci kalamayız ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Ankara'da subay ve astsubaylar mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı, burada yaptığı konuşmada HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınmasına ve yerlerine kayyım atanmasına değinirken, Kim ki terörle el ele olursa milletin bize verdiği yetkiyi yasalar içerisinde sonuna kadar koruyacağız. Çünkü bunların yaptığı siyaset değildir. Bir belediye başkanının görevi şehre, halka hizmettir. Eğer teröristlere hizmet ediyorsa, şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin kapısının önüne koyuyorsa, biz de onu kapının önüne koyarız dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

Gabar'da Cudi'de bu mücadeleyi sürdüren evlatlarımızı şehadete yürüyen evlatlar olarak görüyorum.

Toprak uğurunda ölen varsa, şehit kanıyla yoğuruluyorsa işte o vatan olur.

Sınırlarımız içinde ve ötesinde mücadele veren tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum.

Türkiye bölgemizdeki ve dünyadaki pek çok devlet gibi sonradan kurulmuş bir devlet değildir. Kardeşlerim unutmayın, bu devlet bir kabile devleti değildir, tarihe mal olmuş bir devlettir.

Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun batı ayağını tümüyle kırdık. İnşallah bu koridorun doğu ayağını da halen devam eden müzakerelerin ardından kırdığımızda gerçekten büyük bir oyunu bozmuş olacağız.

Binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelerini korumak için masum-terörist ayrımı yapmadan milyonlarca insanı öldürenlere demokrasi havarisi muamelesi yapıyor, bizi savaş suçlusu gösteriyorlar.

Türkiye vatandaşlarından şehitler verirken, kendi konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözüne göre hareket edecek değiliz.

İspanya'dan Fransa'ya kadar benzer işlemler yapılırken sesleri çıkmayanlar, konu Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bu tavır, söz konusu çevrelerin demokratlıklarından değil, ülkemize olan husumetlerindendir.

Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa milletimizin geleceği için hangi adımı atmamız icap ediyorsa ona göre davrandık, ona göre davranacağız. Eğer S400 almamız gerekiyorsa onun için aldık. Siyaseti ve demokrasiyi ihmal etmeden, ama gerektiğinde de güç kullanmaktan çekinmeden yolumuza devam ediyoruz.

Hem masadaki hem sahadaki mücadelemizi en küçük bir gevşemeye, en küçük bir rehavete müsaade etmeden, bayrağın sonraki nesillere devredene kadar sürdüreceğiz.

Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil de Kandil'e gönderenlere biz seyirci kalamayız.

Milletimizin bu alçak siyaset tavrını yakinen takip ettiğini ve tavrını koyacağını umuyorum.

Kim ki terörle el ele olursa milletin bize verdiği yetkiyi yasalar içerisinde sonuna kadar koruyacağız. Çünkü bunların yaptığı siyaset değildir. Bir belediye başkanının görevi şehre, halka hizmettir. Eğer teröristlere hizmet ediyorsa, şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin kapısının önüne koyuyorsa, biz de onu kapının önüne koyarız.

Şimdilik bu kadarının söylemekle yetinmek durumundayız. Günün geldiğinde her şey bilgileriyle, belgeleriyle ortaya dökülecektir.

Gündemimizdeki konularla ilgili çok yoğun görüşmeler ve hazırlıklar içindeyiz. Çok yakında Suriye meselesi başta olmak üzere, güvenlik ve ekonomiye yönelik müjdelerimiz olacak.

Bir bir oldukça, iri oldukça, kardeş oldukça, hep birlikte Türkiye oldukça, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur.

82 milyona güçleri yetmedikleri için, bu bir sürü bahanelerle çok ve küçük parçalarla ayırmanın peşindeler. Bu milletin kardeşliğine halel getiremeyecekler. Bayrağını indirmedikleri, ezanı susturmadıkları, devletimizi yıkamadıkları bu millet günü geldiğinde onları da yola getirecektir.

Milletimizin sabırlı olmalarını, dualarını ve desteklerini bizden eksik etmemelerini rica ediyorum.