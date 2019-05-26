Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile buluştuğu iftar programında konuştu.

Erdoğan, "Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu, bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Dizi sektöründe dünyada marka haline geldik.

Türk dizileri 156 ülkede dünyada 500 milyon kişi tarafından izleniyor.

Taksim'de de İstanbul'un şanına yakışı bir opera ve kültür merkezini inşa ediyoruz. Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş .olacağız.

Sporcularımız için önemli destekleri hayata geçirdik. Lisanslı sporcu sayımız 9 milyonun üzerine çıktı.

Türkiye genelinde 863 büyük spor salonumuz var.

Uluslararası alanda başarı gösteren sporcularımıza sahip çıkıyoruz.

Toplum için rol model haline dönüştüğünüzü unutmamalısınız.

Az önce Orhan Baba ile konuştum. 'Sigara içmedim' diyor. Ben de hayatımda hiç sigara içmedim.

Sanatçı sanatıyla, sporcu sporuyla konuşur.

Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu, bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor.

Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Bizim partimizde çeşitli kademelerde vazife üstlenen pek çok sanatçı, kültür insanı, sporcu arkadaşımız bulunuyor. Başka partilerde de aynı kimlikle kişiler mevcut. Bir siyasi partiye üye olmak suretiyle yani siyasetçi kimliğiyle bu faaliyet yürütülebilir ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır, milletimizin de yüreğinde kırgınlıklara yol açar.

Siz sporcu, sanatçı dostlarımızla bir araya gelelim ve tarihten devraldığımız bu mirasın kubbesi altında toplanalım istedik.

Biz medeniyet iddiası olan bir geleneğin temsilcisiyiz.