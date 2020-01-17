Erdoğan'dan İmamoğlu'nun mektubuyla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(İdlib'e saldırı) Bu rejimin ateşkesle alakalı adıma uymadığının açık ispatı. Pazar günü Berlin'de olacağız. Bu konuları Putin ile etraflıca ele alacağız. İdlib'deki gelişmeler sıkıntı verici.

"3 ŞEHİDİMİZ VAR, KARŞILIKSIZ BIRAKAMAYIZ"

Sadece İdlib deyip geçemeyiz kuzeye doğru koridorda sıkıntı var. 3 askerimiz şehit oldu. Bunu karşılıksız bırakamayız. Bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz. İdlib'de 20'ye yakın sivil vatandaş şehit edildi. Bahane her zaman hazır, terör örgütleri orada şunu yapıyor bunu yapıyor. Hepsi yalan.

Kocasını kaybetmiş bir anne orada çadırların altında yer bulmaya çalışıyor, bunlar sivil.

Berlin Libya ağırlıklı gibi görünse de İdlib konusunu da gündeme getirmeyi düşünüyorum.

"HAFTER GÜVENİLİR BİR ADAM DEĞİL"

Bu adam (Hafter) güvenilir bir adam değil. Trablus'u bombalamaya devam ettiler. Berlin'de bunu açıkça göreceğiz. Temenni ederim ki verdikleri sözlerin arkasında dururlar.

"KİŞİYE ÖZEL MEKTUBU AÇIKLAMAM"

(Kanal İstanbul için İmamoğlu'nun mektubu) Bu mektup gizli bir mektup. Kendisi bir açıklama yaptı mı yapmadı bilmiyorum. Size anlattıklarından farklı şeyler var içinde. Kişiye özel bir mektupsa bunu açıklamam doğru olmaz. Gündemde olan bir konu olması nedeniyle söyleyeyim. Kanal İstanbul bu şahsın konusu değil, bizim konumuz. Bunların ifade ettiği gibi yalanlarla dolu, örneğin yurtdışından şu kadar bir yeri var vs... Hanımefendinin burada yeri yok, yalan. CHP'liler buradan yer kapatıyor diye haberler de var. Bu da benim konum değil. Parası olan alabilir.

İmamoğlu, Erdoğan’a verdiği mektubun içeriğini açıkladı

"KANAL İSTANBUL İLE DÜNYAYA DERS VERİYORUZ"

Ülkemizde biz yasal düzenlemeler yaptık. Yabancılara biz bu arazilerimizin satışlarını açtık. Bizim derdimiz Kanal İstanbul ile dünyaya bir ders veriyoruz. Biz de şimdi çevremizi tehdit eden Boğazımızı tehdit eden bu geçişe karşı kendimiz bir kanal yapıyoruz. Bu Kanal İstanbul'a farklı bir güzellik getirecek. İki yakasıyla faklı bir projelendirmeyle İstanbulumuz güzellik kazanacak.

"FİNANSMAN İÇİN CİDDİ ARAYIŞ YOK"

Biz Kanal İstanbul'da kararlıyız. Finansman konusunda da ciddi bir arayış söz konusu değil. Adımımızı atıp açıklamayı yapacağız.

MERKEL İSTANBUL'A GELİYOR

24 Ocak'ta Almanya Başbakanı Merkel İstanbul'a gelecek."