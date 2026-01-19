Erdoğan'dan infial yaratan Atlas cinayeti için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2,5 saat süren kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbul'da yan bakma kavgasında bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas'la ilgili olarak ''Atlas yavrumuzu katleden canilerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 16.10'da başlayan kabine toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Toplantıda, Suriye'deki son gelişmeler ve Gazze barış planı, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki gelişmeler değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Türkiye'yi ayağa kaldıran 17 yaşındaki Atlas Ç. cinayetine değinen Erdoğan, ''Atlas yavrumuzu katleden canilerin burada özellikle yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Üzerimize düşen görev neyse sonuna kadar yerine getirmenin ahdi ve kararlılığı içerisinde olduğumuzu da söylemek istiyorum.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dış politikadan ticarete, ekonomiden güvenliğe ülkemizin ve bölgemizdin konularını değerlendiğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. 86 milyonun emanetini taşıyan bir kadro olarak, önemli olan aziz milletimizin tüm Türkiye’nin huzuru, refahı ve geleceğe güvenle bakmasıdır. Milletimizin teveccühüne layık olmak için gece gündüz çalıştık, Türk milletinin başını eğdirmedik. Türkiye’nin menfaatlerini gündemimizin ilk sırasına yerleştirdik.

2025 yılındaki hizmet dökümümüzü geçen yıl paylaştık. Geçen yılımıza ait karnemizi milletimizin takdirine sunduk. Milletimize hizmet yolculuğunu kararlı adımlarla devam ediyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu vatanın her köşesini ihya etmekte ve Türkiye’nin imkânlarını her ferdine adil bir şekilde ulaştırmakta kararlıyız. Bize oy vermiş ya da vermemiş tüm vatandaşlarımız şunu bilmesini istiyorum. 81 ilimizde yaşayan her bir vatandaşımız aynı standartta hizmete layıktır. Bölgecilik yapmak, siyasi görüşlere ve kökenlere göre insanları ayırmak bizim kitabımızda yer almamıştır. Her insanımızı aynı muhabbetle kucaklıyor ve bağrımızı basıyoruz. Her zaman eserlerimizle konuşuyoruz.

Türkiye’nin başşehrini vatandaşlarımızı haftalarca susuzluğa mahkum edenlerin insafına bırakamayız. Enerjilerini sorunlara çözüm üretmek yerine bahane üretmeye ve kendileri dışındakileri suçlamaya harcayanlar bizim şehirlerimize hizmet şevkimizi kıramazlar. Bu ülkede kutuplaştırma denince, kriz fırsatçılığı, iş bilmezlik denince kimin akla geldiği malumdur. Kimin hizmet karnesinin pekiyilerle kimin sicilinin kara lekelerle dolu olduğu bellidir. Yerel yönetimlerde patlak veren skandallar Türkiye’nin son seçimlerde ne kadar isabetli bir tercih yaptığını ortaya koyuyor. 14 – 28 Mayıs seçimlerinde milletimiz derin bir uçurumun kıyısından son anda dönmüştür. Milletimiz iktidarımıza ve ittifakımıza güvenerek Anadolu irfanının ne demek olduğunu sandıkta bir kez daha göstermiştir. Tercihi bizden yana kullanan 28 milyon vatandaşımızın yanı sıra sandığa iradesini farklı bir şekilde yansıtan vatandaşlarımız da Türkiye’nin kaptan köşkünde bizlerin olmasından dolayı hamd ediyor, coğrafyamızı kuşatan krizlere baktığında kendini güvende hissediyor. 86 milyonun tamamına teşekkür ediyorum. İnsanlarımız bize inanmaya ve güvenmeye devam etsin.

DÜNYA EN BELİRSİZ VE KAOTİK GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Dünyamız 2’inci cihan harbinden bu yana en belirsiz ve kaotik günlerini yaşıyor. Kural temelli sistem hem yara aldı hem de itibar kaybına uğradı. Hukukun gücü yerine güçlünün hukukun hakim olduğu bir düzene doğru sürükleniyoruz. Rusya – Ukrayna savaşı 5’inci yılına girecek. Bu dönemde her iki taraftan insanlar öldü, şehirler yıkıldı ve insanlar topraklarını terk etti. Komşumuz İran, İsrail’in saldırılarının ardından sonra toplumsal huzurunu ve istikrarını hedef alan yeni bir sınama ile karşı karşıya. Diyaloğu ve diplomasiyi önceleyen İranlı kardeşlerimiz inşallah bu dönemi geride bırakacaktır. Türkiye olarak bu konuda ilkeli bir tutum izledik. Bize göre her türlü sorunun çözüm adresi müzakere masasıdır. İlgili tüm tarafları diplomasiye, aklı selime, diyaloğa davet ediyoruz. Bize düşen ne varsa yapamaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

SURİYE'DE TEK DEVLET, TEK ORDU VAZGEÇİLMEZDİR

Ortak bir tarihi, ortak bir kültürü, bin dört yüz yıllık ortak bir medeniyet birikimini paylaştığımız Suriye’deki her gelişme bizi doğrudan ve yakından ilgilendirmektedir. Komşumuz Suriye’nin 8 Aralık devrimiyle kavuştuğu özgürlük ortamının kalıcı huzura, istikrara ve barışa tahvil edilmesi için çaba harcıyoruz. Toprak bütünlüğü haiz bir ve beraber Suriye'nin bölgenin huzuru için vazgeçilmez olduğu inancındayız. Suriye Suriyelilerindir, Arap, Türkmen, Kürt, Sünni, Dürzi demeden herkesindir. Suriye tüm kesimleri ilke Suriye halkınındır. 13 yıllık zulmün ardından Suriye tarihi bir fırsat yakalamıştır. Suriye halkının kardeşi, komşusu ve kara gün dostu bir ülke olarak bu süreci sabote edecek hiçbir teşebbüse müsaade etmeyiz. Tek devlet, tek ordu ilkesi Suriye’nin birlik ve bütünlüğü açısından vazgeçilmezdir. Bu ilkeyi tahkim edecek her türlü adımın Türkiye’nin desteği tamdır.

ATLAS CİNAYETİ: O KADAR GÜZELİMSİ YAVRU NASIL ACIMASIZCA KATLEDİLİR?

Etnik köken, din, mezhebine bakmaksızın bölgede akan kanın durması, ölümlerin, katliamların son bulmasını istiyoruz. Özellikle de Atlas yavrumuzu katleden canilerin burada özellikle yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Üzerimize düşen görev neyse sonuna kadar yerine getirmenin ahdi ve kararlılığı içerisinde olduğumuzu da söylemek istiyorum. Minguzzi olayı neyse Atlas yavrumuzun olayı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil, ne gerekiyorsa başta Adalet Bakanımız olmak üzere, yargının tüm kurumları, İçişleri Bakanlığı bütün bunların üzerine gitmek suretiyle gereğini yapmak bizim görevimizdir. O pırlanta gibi yavru, o kadar güzelimsi yavru nasıl acımasızca katledilir?"

NE OLMUŞTU ?

İstanbul Güngören'de aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada Atlas Ç. (17), E.Ç. (15) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, 14 Ocak'ta saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı.Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç(15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Ç.’yi göğüs bölgesinden yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Atlas Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı. E.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

E.Ç., savcılık ifadesinde, "Ben olay tarihinde A.A.H., S.Y., ve M. isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören’de bulunan bir kafeye gittim. Arkadaşlarımla birlikte kafeden çıktım. Kafenin önünde olduğum, başka bir grup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Ç. bana 'ne bakıyorsun' diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Yanımda bulunan arkadaşlar da beni darbederek hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.A.H., bana bıçağı vermemi söyledi ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Arkadaşım da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önce Atlas Ç.’yi tanımam suçlamaları anlattığım hali ile kabul ederim" dedi.