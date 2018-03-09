Erdoğan'dan ''İslam'ın güncellenmesi'' sözlerine açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk olarak dün dile getirdiği ve dünden bu yana gündemin en çok tartışılan konusu olan "İslam'ın hükümleri güncellenmeli" açıklamasını bugün de yaptı.

Dün "İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi var. Siz İslam'ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız. Beni birçok hocaefendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın" diyen Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?" diyerek 14 asır öncesinin İslami hükümlerinin güncellenmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.

İşte Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Siyaset Akademisi'nin açılış törenindeki açıklamalarından öne çıkanlar:

Bizim tarihimiz tıpkı adımız gibi aktır. Zaman zaman bize 15 yıllık iktidarımızın sırrını soruyorlar. Milletiyle beraber yürüyeni alaşağı edebilecek hiçbir fani güç yoktur diyoruz. Ne zaman ölürsek işte o zaman yoruluruz diyoruz. Değişimi inkar etmek kafasını kuma gömen devakuşu misali kendi kendini kandırmak demektir. Değişmeyecek olan kurallar da vardır. İslam'ın son din olduğu asla değişmeyecek bir hakikattır. Dinimiz İslam ve kitabımız Kuran-ı Kerim kıyamete kadar caridir. Kıyamete kadar gelecek olan tüm toplumlar karşısında söyleyecek sözü olduğu anlamına gelir. Kitabımız Kuran'ın her zaman söyleyecek sözü var. Ama bunlardan hareketle yapılan içtihadlar ve geliştirilen kurallar uygulamadaki karşılıkları zamana şartlara göre değişecektir. Zamanın değişmesi ile ahkamın da değişeceği inkar edilemez. Kurallar bunlar.

"KİMSE DİNİMİZE FATURA KESME HAKKINA SAHİP DEĞİL"

Birilerinin çıkıp hayatın gerçekleriyle ilgisi olmayan sözler edip kafaları karıştırması yanlıştır. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir. Sadece ilmi bir zeminde teorik konunun tartışması olacak konuların toplum önünde konuşulmasını doğru bulmuyoruz. İfrat-tefrit ortamında insanlar kime kulak vereceğini elbette şaşırıyorlar. Dinime getirilen bu zaafiyete tahammülümüz yok. Din İşleri Yüksek Kurulumuz'un, Diyanet'in alanı boş bırakmaması lazım. İlahiyatçılarımızın muteber alimlerimizin ise ya sesleri çıkmıyor ya da duyulmuyor. Ya da korkuyorlar. Niye korkuyorsun? Bizim itirazımız hatta isyanımız işte bu hadsizlikleredir. Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi? Ama önüne gelen böyle çıkıp da kadınlarla ilgili genç yaşlı bunlarla ilgili ileri geri konuşmalarının İslam'a getirdiği lekeyi, gölgeyi görmemezlikten gelemez.

Türkiye'de din eğitim ve öğretiminin sağlıklı temel üzerinde yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilahiyatçılarımız bu alanı FETO'culara bıraktılar toplum bu hale geldi. El Kaide, DEAŞ, Boko Haram gibi terör örgütleri ortaya çıkmış ve palazlanmıştır. Dünkü konuşmadan sonra birileri sosyal medyada konuşmaya başladılar. Siz bu fakiri korkutamayacaksınız, hak neyse onu söylemeye devam edeceğim. Kuran'ın ve İslam'ın hükümlerini sağa sola evirip çevirmeye hakkınız yok. Dinimize fatura kestirmeye hakkınız yok. Bu örgütlerin arkasında falanca var demek derdimize derman olmaya yetmiyor. Biz AK Parti olarak Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak sözüm şudur, kucaklayıcı olacağız. Dinimize gölge, leke düşürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Sosyal medyada saldıranlar olacak, unutmayın eğer haksızlık karşısında susarsanız dilsiz şeytan olursunuz.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmada, "Din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup, dinimizde yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya. Anlamak mümkün değil. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslamın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam'ı 14 – 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok. Onun için de bugün İslam’ın uygulanması yer zaman koşullar her şeyiyle o da değişiyor. İslam’ın güzelliği burada zaten" demişti.

"HER AN AFRİN MERKEZE GİREBİLİRİZ"

Şu anda hedef Afrin. İyi bir noktaya geldik. Girerken sordurm, etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 171 oldu. Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an Afrin merkeze girmekle karşı karşıyayız.

Kanal İstanbul çok ses getirecek. Sıradan bir olay değil, ama geciktik. Kanal İstanbul'un ihalesini hemen yapıp işi bitirmemiz lazım.

Dün bölücü terör örgtünün ikisi asfalta el yapımı bomba yerleştiriyorlar. İHA'larımız tespit etti, bu alçaklar öldürüldü. Arkadan gelen kamyonet patlatıldı ve aynı aileden üç kişi şehit oldular. Utanmadan siviller öldürülüyor deniyor, asıl öldüren sizsiniz. Biz bu topraklarda işgal için yokuz. Biz bu toprakları işgal etmek isteyenlerden temizleyerek gerçek sahiplerine inşallah teslim edeceğiz. Son 7 yılda yaşadıklarımız bize sahada yoksak istediğimiz neticeyi elde edemeyeceğimizi gösterdi. İnşallah burası emin bir belde. İnşallah burayı emin bir belde haline yeniden getirmenin mücadelesini vereceğiz. Şu ana kadar 3 bin 171. Sayıyı aldıktan sonra bu artmıştır. 815 kilometrekarelik alanın üzerindeki bölgeyi güvenli bölge haline getirdik. Tamamı 2 bin kilometrekare. 2 bin kilometrekarelik alanı ilk etapta kontrol altına alarak Afrin'li kardeşlerimizi topraklarına göndereceğiz. Afrin şehir merkezinin kuşatılmasının önündeki son engelleri kaldırıyoruz. Terör örgütünün sivil halkı nasıl kalkan olarak kullandığını bir kez daha gördük. Bölücü terör örgütü çocukları, kızları anne babalarının gözleri önünde vahşice öldürüyor. Kimi kuruluşlar bizi sivillere zarar vermekle itham ediyor. Birileri ülkemizden çıkıp Afrin'de ne işimiz var diyebiliyor. Eğer biz teröristleri Afrin'de imha etmezsek gelip eylem yapacakları yer Türkiye'dir. Kimse kendini kandırmasın. Suriye'deki mesele herhangi bir kesimin hukukunu koruma çabası değildir. Bugün Afrin'deyiz, yarın Münbiç'te olacağız. Ertesi gün Fırat'ın doğusunu Irak sınırına kadar teröristlerden temizlenmesini sağlayacağız.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA: SENİN ÖLÇÜN NE?

Siz bakmayın kredi derecelendirme kuruluşlarının Ali Cengiz oyunlarına. Artık bu kredi notu oyunlarına piyasalar itibar etmiyor. Geçin bu işleri. Sizin kredi derecelendirme kuruluşları olarak verdiğiniz notlar karne notumuz değildir. Senin ölçün ne? Biz bu işlere alıştık, sizi de çok iyi tanıyoruz. Bu yolda nasıl basamakları çıktığımızı dünya gayet iyi biliyor. Sen büyüme oranına mı bakıyorsun, ihracata mı bakıyorsun, neye bakıyorsun? Bunlarda ölçü siyaset. Biz bunlardan emir almıyoruz. Son gittiğim Davos'ta yaşadığım olay. Başkanı vardı Kahn diye. Onlar siyaseten de bizi yönetiyorlardı. Alacağını tahsil et de siyaset yapma. Siyaseten yönetmeye kalkarsan Türkiye'nin Başbakanı benim. Sonra ne oldu, 2013'te bu iş bitti ödedik. 2013'te bizden 5 milyar dolar borç istediler. Sonra baktılar Türkiye ciddi, vazgeçtiler istemediler. Artık IMF ile işimiz yok bitti.

Güvenlik güçleri ayakları altında ezilenler sadece terör hedefleri değldir. Onlarla birlikte ülkemize giydirilmeye çalışılan deli gömleğini de paramparça ediyoruz. Terör örgütlerinden temizlediğimiz her toprak parçasıyla beraber Suriye'nin Irak'ın geleceğini kurtarıyoruz. Doğu Guta'da 1 milyona yakın insan katledildi. Biz kimin ne dediğine değil, ülkemizin geleceklerinin neyi gerektirdiğine bakıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmak için nasıl icazet almadıysak sonlandırmak için de kimsenin baskısına boyun eğmeyiz. Operasyonlarımız Afrin'deki terör bataklığı kurutulana kadar devam edecektir.

"CUMHUR İTTİFAKI BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR, DEMEK Kİ İYİ YOLDAYIZ"

Şu anda bir Cumhur ittifakı var, birilerini rahatsız ediyor. Demek ki iyi yoldayız. Bu ittifak aslında 7 Ağustos dayanışma ruhunun bugüne yansımasıdır. O dayanışma ruhunun dayandığı yer neresi 15 Temmuz. 15 Temmuz'a inananlar Cumhur ittifakını kurmuşlardır. Bununla da bir çizgi çiziyorum. 15 Temmuz bir kırılmadır. Beraberce inşallah bunu da sonuna kadar sürdüreceğiz. Cumhur ittifakıyla tabanımız MHP tabanıyla muhabbetini en ufak bir yanlışa fırsat vermeden götürmelidir. CHP arkadaşlarımızı ziyaret etme noktasında kaldılar, bunların hepsi tezgah. Geldikleri gibi gittiler. Çünkü biz bunları tanıyoruz. Ziyaret taleplerinde bulundukları için gelmesin demedi arkadaşlar. Onlar kimlerle kuracaklarsa ittifaklarını kursunlar. Kandil'de, Gabar'da olanlarla beraber yürüyorlar bunlar. Farkımız ne, biz de milli ve yerli olarak milletle beraber yürüyoruz.