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Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler: ''Döktükleri kanın hesabını verecekler''

Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler: ''Döktükleri kanın hesabını verecekler''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in katliamlarına tepki göstererek, "İsrail, mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların ahı zalimlerin yakasına yapışacaktır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Türk Kızılay Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu sene ilk kez düzenlenen Kızılay Ödülleri Töreninde sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum Hepiniz hoş geldiniz. 

Kızılay'ın 158. yaş gününün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kızılay'ımıza canından can katan kanından kan katan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı bölgelerinde kalbi bizimle atan tüm dostlarımızdan Allah razı olsun.

Garibin, yoksulun, yetim ve öksüzün duasını almak, düşenin elinden tutmak, merhum Mehmed Akif'in ifadesiyle hakkı tutup kaldırmak, rıza-i ilahiden başka hiçbir amaç, hiçbir kaygı taşımaz. Bizim tüm bu hassasiyetlerimiz, tarih boyunca kurduğumuz devletlerde olduğu gibi, vakıf, dernek ve cemiyetlerimizde de en parlak şekilde tebarüz etmiştir.

"Türk Milletinin Olduğu Her Sayfada Erdem Var"

Kıymetli Misafirler; Tarihin hangi sayfasını açarsanız açın, Türk milletinin yer aldığı kısımlarda şefkat, dayanışmayla, ahlak ve merhametle karşılaşırsınız. Türk milletinin olduğu her sayfada erdem var. Hamurumuzun özü ve mayasıdır. Millet olarak insanlığa en güzel örneklerini verdiğimiz asırlar boyunca üstlendiğimiz değerlerdir. İyilikte yarışmak milli seciyemiz.

Cephe gerisindeki hastaneleri ile hastane gemileriyle yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılarıyla mehmetçiğin yardımına koşmuştur. 

Kızılay, Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta ve Suriye'de çalışmalarıyla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin hafızalarına kazınmıştır.  Kızılay bu ülkenin övünç kaynağıdır, medeniyetimizin kimlik vesikasıdır. Kızılay ailemizi bugün bir kez daha tebrik ediyorum

Türk Kızılay afet yönetiminden kan hizmetlerine eğitim çalışmalarından barınma, beslenme gibi çalışmalarını bugün de başarıyla sürdürüyor. Zorlu koşullara rağmen mazlumlara elini uzatan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır.

7 Ekim'den bu yana Gazzeli kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı. 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. 

"Döktükleri Kanın Hesabını Verecekler"

İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi kan ve gözyaşı sadece istikrarsızlık ve kaos olan fitne fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek mazlumların arşı titreten ahı er yada geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay, 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı.

Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye, bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken, diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.

Kıymetli kardeşlerim, burada şunu da gururla ifade etmek isterim. Kızılay'ımız, 190'ı aşkın üyeye sahip Kızılay ve Kızılay Cemiyeti içinde geçtiğimiz yıl en fazla sayıda ülkeye en çok yardım ulaştıran birinci ulusal cemiyet olmuştur. Kızılay'ın elde ettiği bu başarı, aynı zamanda milletimizin cömertliğinin, âlicenap karakterinin ve dayanışma bilincinin de en açık göstergesidir.

Şunun da altını özellikle çizmek durumundayım. 6 Şubat depremlerinde Kızılay'ımız, tarihinin en büyük afet müdahale operasyonunu icra etmiştir. Kızılay, asrın felaketinden çıkardığı derslerle afetlere hazırlık vizyonunu güçlendirmiş, kapasitesini yeniden ve daha güçlü biçimde inşa etmiştir. Deprem bölgesinde 400 milyonun üzerinde sıcak yemek ve paketli gıdayı afetzedelerimize dağıtmıştır. On binlerce çadır ve battaniye yardımının yanı sıra AFAD'ımızın barınma hizmetlerine destek olmuştur. Mobil mutfak, mobil fırın, mobil aşevleri ve ikram araçlarıyla sahada beslenme hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde sunulmasını sağlamıştır. Depremden en çok etkilenen altı ilimizde kurulan toplum hizmet merkezleri ile sağlık, koruma, barınma ve su alanlarında kapsamlı projeler gerçekleştirilmiştir. Esnaf ve çiftçi destek programları dahilinde 10 binin üzerinde esnaf ve çiftçimize nakit destek verilmiştir. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bugün bir kez daha rahmetle anıyorum. Kızılay ve AFAD'ımızla birlikte arama kurtarma çalışmalarından şehirlerimizin yeniden inşasına, deprem bölgemizin ayağa kaldırılmasına kadar emeği geçen tüm kurumlarımıza, gönüllü kuruluşlarımıza ve hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

"İlaçta Dışa Bağımlılığa Son Vereceğiz"

Sağlık sektöründeki yerli ve milli yatırımlarını da devam ettiriyor. Protürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları ülkemizde üreteceğiz. Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil edeceğiz. Bu ilaçları kanser, travma, yanık ve bağışıklık gibi hastalıkların tedavisinde kullanacağız. Türkiye'yi kritik ilaç üreten sınıfına dahil ederek bu ilaçlarla dışa bağımlılığa son vereceğiz. 

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Etiketler recep tayyip erdoğan İsrail binyamin netanyahu
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