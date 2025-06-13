Erdoğan'dan İsrail'in saldırıları sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili olarak ''İsrail'in komşumuz İran'a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur'' dedi.

İsrail, sabaha karşı İran'a hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'daki 100’ü aşkın hedefin 200’ü aşkın İsrail savaş uçağı tarafından vurulduğu belirtilerek, "İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Acil Durum Komutanı Hatam-Gılam Ali Reşid’in öldürüldüğünü doğrulayabiliriz" denildi. Ayrıca İran’ın batısındaki hava savunma sistemlerine yönelik geniş çaplı saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İran saldırıların ardından İsrail'e misillime başlattı, İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdi.

ERDOĞAN: APAÇIK BİR PROVOKASYONDUR

İsrail saldırılarına devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır. İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur. İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir. Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir. Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir. Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir. Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye olarak komşumuz İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.