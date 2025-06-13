  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan'dan İsrail'in saldırıları sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan İsrail'in saldırıları sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan İsrail'in saldırıları sonrası ilk açıklama
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili olarak ''İsrail'in komşumuz İran'a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur'' dedi.

İsrail, sabaha karşı İran'a hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'daki 100’ü aşkın hedefin 200’ü aşkın İsrail savaş uçağı tarafından vurulduğu belirtilerek, "İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Acil Durum Komutanı Hatam-Gılam Ali Reşid’in öldürüldüğünü doğrulayabiliriz" denildi. Ayrıca İran’ın batısındaki hava savunma sistemlerine yönelik geniş çaplı saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İran saldırıların ardından İsrail'e misillime başlattı, İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdi.

ERDOĞAN: APAÇIK BİR PROVOKASYONDUR

İsrail saldırılarına devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır. İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur. İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir. Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir. Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir. Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir. Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye olarak komşumuz İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. 

text-ad
Etiketler recep tayyip erdoğan İsrail İran
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Emniyet Müdürü İstanbul'un suç ilçesi Esenyurt'taydı: ''Esenyurt, Esencılıs değildir'' İstanbul Emniyet Müdürü İstanbul'un suç ilçesi Esenyurt'taydı: ''Esenyurt, Esencılıs değildir'' Piyasalar yangın yeri: Altın fiyatları tarihi rekorunu kırmanın eşiğine geldi! Piyasalar yangın yeri: Altın fiyatları tarihi rekorunu kırmanın eşiğine geldi! Trafik magandaları otoyolu savaş yerine çevirdi! Linç girişimi kamerada Trafik magandaları otoyolu savaş yerine çevirdi! Linç girişimi kamerada Yeşilçam efsanesi usta oyuncusundan kötü haber: Son hali ortaya çıktı... Yeşilçam efsanesi usta oyuncusundan kötü haber: Son hali ortaya çıktı... Türkiye'nin ünlü AVM'sinde ''adamına göre muamele'' kavgası Türkiye'nin ünlü AVM'sinde ''adamına göre muamele'' kavgası Türkiye'nin asırlık devi iflas bayrağını çekti Türkiye'nin asırlık devi iflas bayrağını çekti Mazhar Alanson'un 62 yaşındaki eşi Biricik Suden 'Super Woman'' oldu! Mazhar Alanson'un 62 yaşındaki eşi Biricik Suden 'Super Woman'' oldu! İsrail, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'nı öldürdü İsrail, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'nı öldürdü Survivor'un en iddialı güzeli anne oldu: Bebeğiyle ilk pozu bu oldu Survivor'un en iddialı güzeli anne oldu: Bebeğiyle ilk pozu bu oldu TÜİK'in ardından SGK da mahkemelik oldu: Emeklilerin maaşlarını 35 bin TL'ye yükselebilir! TÜİK'in ardından SGK da mahkemelik oldu: Emeklilerin maaşlarını 35 bin TL'ye yükselebilir!
Silivri'deki İmamoğlu - Kılıçdaroğlu görüşmesinde neler konuşulduğu ortaya çıktı Silivri'deki İmamoğlu - Kılıçdaroğlu görüşmesinde neler konuşulduğu ortaya çıktı Netanyahu İran'a açtığı savaşın bitmesi için şartını açıkladı! Netanyahu İran'a açtığı savaşın bitmesi için şartını açıkladı! Tacizcisini öldüren 17 yaşındaki liseli kız öğrencinin cezası bozuldu Tacizcisini öldüren 17 yaşındaki liseli kız öğrencinin cezası bozuldu Eski rektör yardımcısı ve dekanın profesörlüğü iptal edildi Eski rektör yardımcısı ve dekanın profesörlüğü iptal edildi Ünlü oyuncudan olay olan itiraf: ''Eşim beni çırılçıplak görünce bu ne diye çığlık attı'' Ünlü oyuncudan olay olan itiraf: ''Eşim beni çırılçıplak görünce bu ne diye çığlık attı'' La Casa De Papel'in Tokyo'sunun dönüşü muhteşem oldu! La Casa De Papel'in Tokyo'sunun dönüşü muhteşem oldu! Türkiye bir değerini daha kaybetti: Ünlü oyuncu vefat etti Türkiye bir değerini daha kaybetti: Ünlü oyuncu vefat etti Türkiye'nin bir antik sırrı daha kapılarını ziyaretçilerine açıyor Türkiye'nin bir antik sırrı daha kapılarını ziyaretçilerine açıyor Osimhen'in Al-Hilal'i reddedip, Galatasaray'a neden hala ''evet'' demediği belli oldu Osimhen'in Al-Hilal'i reddedip, Galatasaray'a neden hala ''evet'' demediği belli oldu Karabük Üniversitesi'nin mezuniyet törenindeki siyahi öğrenciler olay oldu Karabük Üniversitesi'nin mezuniyet törenindeki siyahi öğrenciler olay oldu