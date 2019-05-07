Erdoğan'dan İstanbul seçimleri için ilk açıklama - CANLI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan YSK'nın iptal kararı verdiği İstanbul yerel seçimleri ile ilgili olarak " AK Parti'ye oy veren yaklaşık 15 bin seçmenin iradesi alenen gasbedilmiştir." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Sulh dini olan İslamın her türlü kötülüğü yasakladığı, iyiliği, yardımlaşmayı teşvik etttiği ramazan ayını hakkıyla değerlendirebilirsek ne mutlu bizlere. Yakın akrabalarımızdan arkadaşlarımızdan başlayarak küskün dargın kırgın olduğumuz tek bir kişi varsa ramazanı gerçek anlamda idrak edemedik demektir. Müslüman kanı döken İsrail gibi Esed rejimi gibi katil yapılara kalbimizle buz edemiyorsak ramazanımız boşa geçiyor demektir.

Rabbim Türkiye ortak paydası altında hep birlikte toplanmayı nasip etsin diyorum, Suriye'de ülkemize kurulan tuzakları hala göremeyen gözlerin önündeki perdeyi kaldırsın diyorum. Rabbimiz bize defalarca zorluklarla beraber kolaylıkların da olduğunu müjdeliyor. Kutlu dava yolunda bizimle birlikte olan her bir kardeşimize şükranlarımı sunuyorum.

YEREL SEÇİMLER

Türkiye önemli bir seçimi daha geride bıraktı. 50 günlük resmi seçim kampanyamız boyunca Sivas'tan başlayıp Uşak'ta sona eren 59 il mitingi yaptık. Emeğimizin karşılığını da aldık. Toplam oylarda yüzde 51,4 belediye başkanlığı sayısına göre de yüzde 54,2 düzeyinde başarı kazandık. Milletimiz bize 1389 belediyenin 758'inin sorumluluğunu vermiştir.'

"15 BİN SEÇMENİN İRADESİ GASBEDİLDİ"

Bu seçimi önce yaklaşık 25-25 bin arasında bir farkla AK Parti'nin kaybettiği ilan edildi. Biz milli iradeye teslimiyetimiz sebebiyle bu durumu saygıyla karşılamaya hazırdık. İlerleyen saatlerde ve günlerde arkadaşlarımızın yaptığı sandık sonuç tutanaklarıyla geçersiz oylarla itirazlar netleştikçe karşımıza bambaşka bir manzara çıktı. AK Parti'ye oy veren yaklaşık 15 bin seçmenin iradesi alenen gasbedilmiştir. Hatalar yanlışlar diğer partilerde aynı oranlarda yapılmamış sadece AK Parti'nin oylarında belirgin farklılık ortaya çıkmıştır.

"ORANİZE BİR YOLSUZLUK VARDI"

Aradaki fark neredeyse yarı yarıya azalmamış olsaydı mesele buralara kadar zaten gelmezdi. Hukuksuzluğu bir irade gasbını görmezden gelemeyiz. Bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar. Sadece iptal oylarının sayımıyla böylesine büyük bir oy sayısının ortaya çıkması dahi içimize kurt düşürmeye yetmiştir. İstanbul'daki 62 bin sandık görevlisinden 21 bine yakınının kamu görevlileri arasından değil de banka ve özel okul çalışanları arasından seçilmiş olması şüphelerimizi daha da artırdı. Organize bir yolsuzluk olduğuna samimi olarak inanıyoruz.''