Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara talimatı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde bulunan AK Partililere özel uyarılarda bulunduğunu söyledi. Selvi, Erdoğan'ın "Milletin yararına olan şeylere destek verin" dediğini aktardı.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "YSK kararı ne olacak, kabine değişecek mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İl Meclisi üyelerine "halkın yararına olan her şeye destek verin" talimatı verin dediğini duyurdu.

Hatırlanacağı gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP grubunun 'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' ve 'Toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu' kurulması önerileri AK Parti grubunun karşı çıkması nedeniyle reddedilmiş ve bu durum büyük tepkilere yol açmıştı.