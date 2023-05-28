Erdoğan'dan İstanbul'da evinin önünde ilk açıklama: Bay Bay Bay Kemal

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı oldu.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 52.10'unu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutunun önünde konuştu. Erdoğan, "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını söyleyerek konuşmasına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum.'' dedi.

Erdoğan, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı ilk konuşmada millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Seçmenlere teşekkür eden Erdoğan, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu anmayı ihmal etmeyerek ”Üçüncü ‘bay’ı ekleyebiliriz. ‘Bay bay bay Kemal’ diyebiliriz” dedi. Erdoğan şunları söyledi: ”2018’de CHP’nin vekil sayısı 146, bu seçimdeyse 169 çıkardı. Fakat toplamda yüzde 1 bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verdi 40 tane. CHP, ‘bay bay Kemal’e seçimin hesabını soracaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul'la yola çıktık, İstanbul'la yola devam ediyoruz. Maşallah, bugün Kısıklı bir başka. Üsküdar bir başka. Ve İstanbul bir başka. Değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunu milletimizin teveccühü ile tamamlamış bulunuyoruz. 2 bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Teşkilatımızın tüm mensuplarını, kadın ve gençlik kollarımızı, gönüllü olarak seçiminin sağlıklı şekilde yürümesini sağlayan herkesi tebrik ediyorum. Kadınlarımızı tebrik ediyorum, gençlerimizi tebrik ediyorum ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yurt içinde yurt dışında 2. tura göre yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum. Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tebliğ eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıldır layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim; Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Bu sevda burada bitmez" dedik. Şimdi bak "Bay Bay Kemal" diyorlar. "Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz" demiştik. "Biz hep Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanet" demiştik. İsterseniz buna 3. bayı ekleyebiliriz. Bay bay bay Kemal.