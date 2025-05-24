  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan'dan İstanbul'da kritik görüşme

Erdoğan'dan İstanbul'da kritik görüşme

Erdoğan'dan İstanbul'da kritik görüşme
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe'de bir aray geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe'de bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı. 

İletişim Başkanlığı'nda yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye’yi çok daha aydınlık ve huzurlu günlerin beklediğine inandığını, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye’nin yanında durmaya devam edeceğini ifade etti. ABD ve AB’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından sonra Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Şara’ya Cumhurbaşkanımız, yaptırımların kaldırılmaya başlanmasının Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunarak ülkenin ve ordunun tek bir merkezden idare edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Suriye topraklarındaki işgal ve saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin buna her platformda karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Suriye ikili ilişkilerinin ve iş birliğinin enerji, savunma, ulaştırma başta olmak üzere her alanda gelişmeye devam edeceğini, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getireceğini ifade etti. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların kaldırılmasındaki kritik destek ve emekleri için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini sundu. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti" ifadelerine yer verildi. 

DHA

text-ad
Etiketler recep tayyip erdoğan dolmabahçe Ahmed Şara Suriye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
1,5 aydır kayıp olarak aranıyordu... Arkadaşlarından korkunç itiraf! 1,5 aydır kayıp olarak aranıyordu... Arkadaşlarından korkunç itiraf! İstanbul'da film sahnelerini aratmayan çatışma: Kalaşnikofla taradılar! İstanbul'da film sahnelerini aratmayan çatışma: Kalaşnikofla taradılar! Yasemen Latife Ayvaz’dan İstanbul’da “Mekanda Sanat'' Buluşması Yasemen Latife Ayvaz’dan İstanbul’da “Mekanda Sanat'' Buluşması 2 ilde at ve eşek eti skandalı! Bakanlık ifşa etti 2 ilde at ve eşek eti skandalı! Bakanlık ifşa etti Yaz havasının keyfini çıkarın! Sağanak yağış geri dönüyor Yaz havasının keyfini çıkarın! Sağanak yağış geri dönüyor Avrupa'da yine elektrik kesintisi: Trafik ışıkları bile çalışmıyor Avrupa'da yine elektrik kesintisi: Trafik ışıkları bile çalışmıyor Tabur doktoronun kaleminden Çanakkale Savaşları: ''Koku dayanılmazdı'' Tabur doktoronun kaleminden Çanakkale Savaşları: ''Koku dayanılmazdı'' Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti Baba ve oğlu yanmış kamyonette ölü bulunmuştu... Vahşetin nedeni belli oldu Baba ve oğlu yanmış kamyonette ölü bulunmuştu... Vahşetin nedeni belli oldu Sosyalist Enternasyonal'de ''Free İmamoğlu'' krizi Sosyalist Enternasyonal'de ''Free İmamoğlu'' krizi
10 masaj salonuna fuhuş operasyonu: 74 kadın kurtarıldı 10 masaj salonuna fuhuş operasyonu: 74 kadın kurtarıldı Avrupa'da bir caddeye ''Atatürk'' ismi verildi Avrupa'da bir caddeye ''Atatürk'' ismi verildi Bilim insanları altının kaynağını tespit etti Bilim insanları altının kaynağını tespit etti Dünya devlerinin 2025 yıl sonu ve 2026 için altın tahminleri belli oldu Dünya devlerinin 2025 yıl sonu ve 2026 için altın tahminleri belli oldu İlahiyat profesörü Tevrat'ta bahsedilen cennetin yerini açıkladı İlahiyat profesörü Tevrat'ta bahsedilen cennetin yerini açıkladı Galatasaraylılar o haberle kahrolmuştu... Osimhen'in kankasından Al Hilal açıklaması Galatasaraylılar o haberle kahrolmuştu... Osimhen'in kankasından Al Hilal açıklaması İzmir Körfezi'nde deprem İzmir Körfezi'nde deprem O Türkiye'nin en renkli kaymakamı: Makam odasına giren şaşıp kalıyor O Türkiye'nin en renkli kaymakamı: Makam odasına giren şaşıp kalıyor İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar kamerada İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar kamerada Abdullah Gül'ü daha önce böyle görmediniz Abdullah Gül'ü daha önce böyle görmediniz