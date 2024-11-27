Erdoğan'dan K-Pop çıkışı: ''Gördükçe endişeleniyoruz, üzülüyoruz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''K-Pop’u çok iyi bilen, Cem Karaca’ya, Barış Manço’ya, Neşet Ertaş’a, Kayahan’a ve daha nice bu toprakların sesi soluğu olan sanat yıldızımıza aşina olmayan gençlerimizi gördükçe endişeleniyoruz, üzülüyoruz kendimizi sorguluyoruz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "K-Pop’u çok iyi bilen, Cem Karaca’ya, Barış Manço’ya, Neşet Ertaş’a, Kayahan’a ve daha nice bu toprakların sesi soluğu olan sanat yıldızımıza aşina olmayan gençlerimizi gördükçe endişeleniyoruz, üzülüyoruz kendimizi sorguluyoruz. Sadece yurtdışında değil, Anadolu’da da saklı bulunan bu kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılması için canla başla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

K-Pop nedir?

K-pop, kısaca Kore Pop anlamına gelir ve Güney Kore kökenli popüler bir müzik türüdür. Sadece pop müzikten ibaret değil, aynı zamanda hip-hop, R&B, elektronik müzik gibi birçok farklı müzik türünü içinde barındıran geniş bir yelpazeye sahiptir. Uzmanlar K-Pop gruplarının, 12-18 yaş arası kitlede kültürel dezenformasyon yarattığına dikkat çekiyor.

"Kusursuzluk" imajını yakalamak için giydikleri kıyafetlerden mimiklerine, günlük hayatlarındaki özel yaşam tarzlarından aile ilişkilerine kadar kontrol altında bulunan grup üyeleri, çoğu zaman zorlu süreçlerden geçerek, tamamladıkları özel eğitimlerinin ardından "profesyonelliğe" adım atabiliyorlar.

Bu K-Pop gruplarının görseli oldukça renkli kliplerin yanı sıra, farklı giyimleri, dansları, imaj ve yaşam tarzları, hayran kitlesi tarafından sıkı takip edilerek rol model olarak benimseniyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki gençler arasında da büyük ilgi görerek davranışları örnek alınan bu grup üyelerinin imaj ve davranışlarının "cinsiyetsizliğe" yönlendirdiğine işaret eden uzmanlar, ailelerin dikkatli olması, yetkililerin de önlem alması konusunda uyarılarda bulundu.