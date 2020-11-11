Erdoğan'dan kabine değişikliği iddialarına net yanıt

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve kendisine teşekkür ederek yeni bakana başarılar diledi.

"ERDOĞAN KALEMŞÖRLERİN LAFIYLA HAREKET ETMEZ"

Yaptığı bu konuşmadan hemen sonra kabine değişikliğiyle ilgili çıkan iddiaları da yanıtlayan Erdoğan, "Tabi bununla birlikte kabine değişikliği gibi spekülasyonların da döndüğü bir süreç başlatılmak istendi. Bizim medya tabi bu konuda mahir. Ancak Tayyip Erdoğan kalemşörlerin lafıyla hareket etmez" dedi.

İşte Erdoğan'ın bahsettiği o liste:

"BİZ BURALARA MAKALELERLE GELMEDİK"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Siz yazacaksınız, ya ad televizyonlarda konuşacaksınız biz de ona göre mi heraket edeceğiz? Biz buralara makalelerle gelmedik. Tam aksine kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik. Milletimizle geldik" ifadelerini kullandı.

Harekete geçmek için sadece milletin lafına baktıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bunun dışındaki her haber, söylenti, laf-ı güzaftır ve bu millete ihanettir" dedi.

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