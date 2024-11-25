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Erdoğan'dan kabine sonrası flaş açıklamalar

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, 2.5 saat süren toplantı sonrası kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Ekonomi, asgari ücret ve İsrail'in Gazze ile Lübnan'a düzenlediği saldırıların gündeme geldiği toplantı, 2,5 saat sürdü. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye bizim iktidarımız döneminde kadına şiddet başta olmak üzere şiddetin her türlüsü ile mücadele etmiştir.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılar Lübnan'ı Suriye'yi de içine alarak genişliyor.

Türkiye olarak İsrail hükümetinin saldırgan politikasına en güçlü tepkiyi veriyoruz. Türkiye'nin hemen yanı başında son derece kanlı, son derece tehlikeli bir savaş tam 14 aydır devam ediyor."

 

 

Etiketler kabine cumhurbaşkanlığı kabinesi kabine toplantısı toplantı
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