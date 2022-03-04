Erdoğan'dan ''kadın cinayetleri'' çıkışı: Avrupa'dan daha gerideyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizdeki kadın cinayetleri oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geridedir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Derneğimizin 4. olağan genel kurulunun ülkemize ve özellikle kadınlarımıza hayıtlar getirmesini diliyorum. KADEM çatısı altında kadınlarımızın haklarının korunması konusunda gayret gösteren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Kadını, anne, eş, kardeş vasıflarıyla insanın bir yarısı görmeden, erkeği de eş, baba, kardeş vasıflarına oturtmadan bu meseleyi çözmek zorudur.

Şiddetten, eğitim ve iş hayatındaki eşitsizliklere kadar, bu mücadelelerinde daima yanında olduk.

Kadınların haklarını savunmak, onları küçümseyerek, metalaştırarak değil onların insan sıfatıyla zaten sahip oldukları haklarını teslim etme anlayışı ile yapılır. İşte biz bunun mücadelesini verdik, veriyoruz. Kadınlarımızın çok önemli mesafeler katetmesini sağladık. Kadınların işgücüne katılımını yüzde 27'lerden yüzde 34'lere çıkardık. Kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyon sınırına getirdik. Üniversitelerimizdeki öğretim elemanları arasında kadınların oranı yüzde 51'lere yaklaştı. Pek çok meslek dalında kadın erkek oranı büyük ölçüde dengelenmiş durumdadır.

Kadına sırf cinsiyetinden dolayı uygulanan şiddeti insan olan hiç kimse kabul edilemez. Bu tür hadiseleri sıfırlayana kadar görevimizi yapmış sayılmayız. Bu konu üzerinde adalet bakanlığımız çalışmalarına devam ediyor. Artık faillerin somut pişmanlık göstermediği durumlarda indirimi kabul edilmeyecektir. Takım elbise giyip, başını öne eğenlere indirim yapılmayacaktır. Kasten öldürme suçu kadına karşı işlenmişse cezalar daha artırılacaktır.

Tüm bu yeni düzenlemelerin de ülkemiz ve kadınlarımız için hayırlı olmasını diliyorum

Bu hafta 28 Şubat post-modern darbesinin yıl dönümüydü. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren, kadını hayatın her alanında öne çıkarma lafını söyleyenlerin, zihinlerinin gerisindeki faşist uygulamayı gördük. Sözde çağdaşlık adına başlarını örttükleri için kadınların öğretim hakkını elinden aldılar. Kamuda çalışan başörtülü kadınları gözlerini kırpmadan kapının önüne koydular. İşte şimdi de 28 Şubat'ta acaba 2023'te biz nasıl hükümeti ele geçiririz gayreti içindeler. Ama o 28 şubat geride kaldı. Sizlere yeniden 28 Şubat inşa ettirmeyiz.