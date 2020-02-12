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  4. 12 Şubat 2020 13:13

Erdoğan'dan Kadir Şeker açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da kadına şiddeti önlemek isterken bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker ile ilgili ilk kez konuştu.

Erdoğan'dan Kadir Şeker açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Konya'da parkta Ayşe D.'ye şiddet uyguladığı iddia edilen Özgür Duran'ı çıkan arbedede bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"KADİR İNSANİ VE VİCDANİ BİR DURUM SERGİLEDİ"

Kadir Şeker soruşturmasına değinen Erdoğan, "O tabii orada Kadir insani ve vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç yargıyla ilgili süreç. Temenni ederiz ki adil bir karar çıkar" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklamasıAdalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklaması

 

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