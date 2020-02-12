Erdoğan'dan Kadir Şeker açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Konya'da parkta Ayşe D.'ye şiddet uyguladığı iddia edilen Özgür Duran'ı çıkan arbedede bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"KADİR İNSANİ VE VİCDANİ BİR DURUM SERGİLEDİ"

Kadir Şeker soruşturmasına değinen Erdoğan, "O tabii orada Kadir insani ve vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç yargıyla ilgili süreç. Temenni ederiz ki adil bir karar çıkar" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklaması