Erdoğan'dan Kartalkaya açıklaması: ''Hesap sorulması için gereken adımlar atılacak''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin ''Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır. Hepimiz özellikle büyük bir hüznü yaşıyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Ankara İl Başkanlığı 8'inci Olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, bu sabah Bolu Kartalkaya'da çok üzüntü verici bir haber aldıklarını söyledi. Erdoğan, "Çıkan yangında vefat eden ve yaralanan kardeşlerimiz oldu. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı, tedavileri devam eden yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Yangın felaketinin hemen ardından İçişleri, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek ve koordine etmek üzere süratle Bolu'ya gönderdik. Bolu Valiliğimiz ve AFAD Başkanlığımızdan da yangının söndürülmesine ve mahsur kalanların tahliyesine ilişkin düzenli bilgiler aldık. Yangında soğutma çalışmaları başlamış, yangının çıkış nedeniyle ilgili de idari ve adli tahkikat başlatılmıştır. Bu kapsamda 6 Cumhuriyet savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır. Hepimiz özellikle büyük bir hüznü yaşıyoruz. Bu elim hadisede hayatını kaybeden kardeşlerimize tekrar Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Bolu'ya ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

'VEFAMIZ SADECE MİLLETİMİZEDİR'

AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de bu milletin asırlara sari medeniyet davasına hizmet etmek üzere faaliyete başlamış bir siyasi teşekkül olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu partinin kurucusu da, sahibi de, hamisi de milletimizin ta kendisidir. Dolayısıyla şükran borcumuz, vefamız, minnetimiz sadece milletimizedir. Bizler milletimiz adına ve temsilciliğine talip olduğu kutlu davanın aşkına, bun emaneti üstlenmiş, günümüze kadar da getirmiş bir kadroyuz. Üstlendiğimiz vebalin büyüklüğüne yaraşır bir gayret ortaya koymamız şarttır. Şayet kendi murakabemizi, samimiyetle yapmaz, ortaya çıkan tabloya göre gereken tedbirleri almazsak sadece kendimizi kandırmış oluruz. Mademki kongrelerimizi, bayrak yarışında bir nöbet değişimi olarak görüyoruz, öyleyse bunun yol haritasını da geçmişten bugüne önümüze koymak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Millete sadece şükran değil, aynı zamanda can borçlarının da olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bugüne kadar ülkemiz kazandırdığımız eser ve hizmetler bu borcu ödemeye yetmez. Daha fazlasını, daha iyisini, daha güzelini yapmak zorundayız. Bunun için ter dökeceğiz, uykusuz kalacağız, sırtımıza binen yükün ağırlığı altında yorulacağız ama inşallah milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyecek, yüreğini daraltmayacağız. Sizlerden bu anlayışla çalışmanızı bekliyorum. İl kongremizin Ankara'ya, Türkiye'ye aziz milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA