Erdoğan'dan Kenan Işık mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 yıldır komada olan Kenan Işık'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden sanatçı Kenan Işık'a rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum.



Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 29, 2024

Kenan Işık 10 yıldır komadaydı

Bundan tam 10 yıl önce, 2014 yılında beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma kaldırılan ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti.

Işık, 21 Mart 2014'te spor yaptıktan sonra saunaya girdikten sonra fenalaşarak dengesini kaybederek düşmüş ve başını çarpmıştı.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve 4 saat süren bir ameliyata alınan Kenan Işık hayati tehlikesi ortadan kalktıktan sonra Almanya’nın Baden Württemberg eyaletinde bulunan bir nöro-rehabilitasyon merkezine götürülmüştü.

Ünlü oyuncunun tedavisine bir süredir evinde devam ediliyordu. Kenan Işık 10 yıldır komadaydı...

AA