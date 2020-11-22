Erdoğan'dan kendisini alkışlamayanlara sitem

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AK Parti'nin 7. Olağan Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop İl Kongrelerine online olarak katılan AKPli Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu.
“ESKİDEN SALONLAR ALKIŞLARLA İNLERDİ”
Erdoğan “Evlatlarımıza miras olarak büyük ve güçlü Türkiye’yi bırakacağız. Bunu yapacak olan sizlersiniz” dediği esnada salondaki ‘heyecansızlıktan’ yakındı.Erdoğan o anlarda “Ben şimdi salona bakıyorum, salonda çok heyecan görmüyorum. Eskiden Gümüşhane’nin, Burdur’un, Isparta’nın salonları sürekli olarak alkışlarla inlerdi. Dolayısıyla bunu her an görmek, yaşamak arzusu içerisindeyiz” dedi. Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından kongredekiler ayağa kalkarak alkışladı.
DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Erdoğan, 13 Kasım'da da Tekirdağ Şehir Hastanesi açılışına katılmış, kurdelenin kesileceği esnada katılanlardan alkış gelmeyince "Bu ne ya ölü toprağı erilmiş üstünüze, Allah Allah..." diyerek sitem etmişti.
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