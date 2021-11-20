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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu için 17 sürpriz karar

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu için 17 sürpriz karar

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı geri çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davadan vazgeçti.  Tazminat taleplerinin 10 bin TL ve 1 milyon TL arasında değişen davaların içeriği ise Kılıçdaroğlu’nun 2011-2016 yılları arasında mitinglerde ve toplantılarda yaptığı konuşmalarda Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli söylemler konu edilmişti. 

Miktar bakımından en yüksek tutarlı 1’er milyon TL’den 3 ayrı davanın konuları ise Rehyanlı’daki patlama ve Uludere’deki saldırıların ardından hayatını kaybeden yurttaşların sorumlusu olarak Kılıçdaroğlu tarafından Erdoğan’ın gösterilmesiydi. Benzer bir diğer davada ise Erdoğan’ı terör örgütü elemanı yetiştirerek Suriye’ye gönderme suçlamaları oldu. 

 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu recep tayyip erdoğan dava mahkeme tazminat tazminat davası
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