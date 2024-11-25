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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir yeni dava daha

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir yeni dava daha
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta katıldığı duruşmadaki savunmasına 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava kapsamında, 22 Kasım'da Ankara'da savunma yapan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak, 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişiminden hemen sonra Cumhurbaşkanımız, 'siyasi hayatımızda asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle' Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tüm davalardan vazgeçmişti. Aradan geçen 8 yıla rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde asgari siyasi nezaket konusunda bir arpa boyu dahi mesafe alınmadığı, aksine kabalığın ve çirkin üslubun bir davranış kalıbına dönüştüğü anlaşılmıştır" dedi.

'SAVUNMA HAKKI KÖTÜYE KULLANILMIŞTIR'

Aydın, "Şikayetten vazgeçtiğimiz ve bu nedenle cezalandırma ve siyasi yasak talep etmediğimiz bir dosya üzerinden, sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğu gibi, savunma hakkı kötüye kullanılarak Cumhurbaşkanımızın kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiştir. Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret ve iftiraların bir hülasasından ibaret olan mahkemedeki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve Asliye Hukuk Mahkemesinde de 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır" ifadelerini kullandı.

DHA

Etiketler recep tayyip erdoğan kemal kılıçdaroğlu dava tazminat davası
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