Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: ''Devletin kurumları senin şamar oğlanın değil''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış törenine katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TÜİK binasına gitmesini eleştiren Erdoğan, ''Bay Kemal bundan sonra devletin kurumlarına randevusuz gidilmeyeceğini öğren'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Törenle, Siirt-Eruh kara yolundaki Zarova Çayı üzerinde yapılan Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırım faaliyete geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Tekrar Siirt'te olmaktan memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin. Maşallah Siirt bu ne hal böyle... Siirt bu ne coşku böyle... Bu şehrin hısmı olmakla iftihar etmeyi sürdüreceğim. Hayatımın önemli noktalarında Siirt bana eşlik etti.

Siirt'te okuduğum bir şiir sebebiyle hapse atılarak siyasi hayatımı sona erdirmek istediler. Sonra bin bir mücadele ile yeniden döndüğünüz ülke ve millete hizmet yolunda başlangıcı tekrar Siirt'te yaptık. Yiğit düştüğü yerden kalkar... Bu sözü hayata geçiren Siirt demokrasi ve kalkınma mücadelemizde de hep yanımızda oldu. Biz de Siirt'in gelişme için ne gerekirse yaptık. Bugün de elimiz boş gelmedik.

Şehrimize kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 2,5 milyonu geçen 75 kalem eser ve hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi 102 milyon dolarlık yatırım bedeli ile şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir yatırım. Gençlerimiz bilmez 20 yıl öncesine gidelim. Ne havaalanı, ne buraya böyle bir yol var mıydı? Üniversite var mıydı? Şimdi maşallah yolumuz çift gidiş ve geliş...

50 bin ton sonra 150 sonra 250 bin tona çıkacak tesis şehrimize yapılan en büyük sanayi yatırımıdır. Fabrikalarımız da en kısa sürede tamamlanacak. Proje bittiğinde 400 milyon dolarlık yatırım bedeline ulaşacak. Ülkemizin çinko ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. İlk olarak 500 kişiyle olan istihdam 3 bin kişiye çıkacak sonrasında ise 7500 kişiye iş sağlanacak.

Çinko ithalatı için 1 milyar doların önemli kısmı ülkemizde kalacak ve ihracat kapısı açacağız. Cari dengeyi fazlaya dönüştüreceğiz. Bu tesis tek başına ülkemizi üretim, ihracat ve büyüme üzerine kurulu ekonomi programımızın ispatıdır. Artık terörü teröristlerin saldırılarını değil, üretim ve istihdamı konuşacağız.

İnsanlar artık iş ve aş için başka yerlere gitmeyecek. Bu tesisin inşaatını temel atma töreninin üzerinden 18 ay geçmeden tamamlanması da önemlidir. Toplu açılış törenimizde barajımızı da hizmete açıyoruz. Şirvan Barajı enerjiye katkıda bulunacak. Zarova Köprüsü'nü de bugün açıyoruz.

Değerli kardeşlerim bizim gündemimizde ülkemize daha fazla eser kazandırmak için yaptıklarımız ve yapacaklarımız var.

Hak ve özgürlükleri, demokrasiyi geliştirmek için gösterdiğimiz çabanın en büyük şahidi sizlersiniz.

Maalesef Ana Muhalefetin başıda bir zat var. Bu zat Merkez Bankası'ndan randevu istiyor. Merkez Bankası randevu veriyor. Görüştükten sonra çıkıyor aleyhinde konuşmaya başlıyor. Hani bağımsız değildi, bunlarda edep adap yok.

Dün de TÜİK'i randevu falan almadan gitmek istedi. TÜİK randevu vermedi. Gittiler TÜİK önünde gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlar senin gibi ciddiyetsiz değil.

"RANDEVUSUZ GİDİLMEYECEĞİNİ ÖĞREN"

Randevu vermediler, randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı. Randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı. Bak Bay Kemal, devletin kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Sen terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz da gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir, öyle rastgele gidemezsin.

"DEVLETİN MEMURLARINA SALDIRMAYA BAŞLADI"

CHP'nin başındaki zat bize gücü yetmeyince devletin memurlarına saldırmaya başladı. Bu zat aslında bizim sikletimiz değil. Tek bir seçimi bile kazanamayarak bunu ortaya koydu. Kaydettiği her seçimin ardından gereğini yapacağım dediği halde pişkince orada oturmaya devam etti.

"KARŞISINDA BİZİ BULUR"

Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Onu asıl mücadele alanına çağırıyorum. Ülkemizin çıkarlarına zarar verirse karşısında bizi bulur. Memurumuza işçimize, çiftçimize, muhtarımıza sataşırsa karşısında bizi bulur. Gitsin kendi çöplüğünde eşelensin. Bu insanın tertemiz insanına bulaşmasın.

BÜYÜME MESAJI

TÜİK'e karşı çıkıyorsun, öbür taraftan OECD'ye de mi karşı çıkıyorsun. En büyük büyüme özelliğine sahip ülke Türkiye diyor. Bizi 10 olarak gösteriyor. Bu yıl dünyada en yüksek büyüme oranını biz yakaladık. Yıllarca ekonomide iliğimizi sömüren yüksek faizi IMF düzenini bize dayatanlar rahatsız oldu. Bu CHP IMF'cidir. Sözcüsü IMF yetkilileriyle otellerin kulislerinde kulis atanlardandır.

Merkez Bankası'nın rezervi 27,5 milyar dolardı. Şimdi 126 milyar dolara çıktı. Fakat bu CHP, yanına taktığı bazı tiplerle adeta arkasında boş teneke. Ne diyorlar, biz şuraya çıkarmıştık. Şunu bilmeniz lazım. Benim Başbakan olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi? Utanmadan sıkılmadan şunu bunu yaptım. Başbakan benim, imzayı ben atıyorum, ben şunu yaptım bunu yaptım diyorsun.

"KAMU ZAMLARI ÖZEL SEKTÖRE YOL GÖSTERİCİ OLACAK"

Milletimizin yaşadığı her sıkıntıyı takip ediyoruz. Son üç yıldır bize ekonomimiz ile saldırıyorlar. Bir süredir dengesiz kur fiyat artışlarıyla karşılaştık. Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan bir illettir. üretim ve istihdam sağlayanların yanında olacağız. Kamu işçilerine ve memurlara verdiğimiz ücret artışları özel sektöre de yol gösterici olacaktır.

"STOK YAPANLAR BEDEL ÖDEYECEK"

Yüksek fiyat artışlarının büyük bir kısmı enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. Yüksek fiyatların bir kısmının yakında dengeye oturması bekleniyor. Fahiş fiyat artışlarının bir diğer sebebi aç gözlü fırsatçılardır. Stokçulara sesleniyorum, depolarda bütün bu malları stoklarında saklayanları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyecekler.

"İSTİKRARLI ÇİZGİYE OTURTACAĞIZ"

Döviz kurlarındaki artışlarda da yabancıların eli yanında bu aç gözlülüğün etkilerini görüyoruz. Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız."