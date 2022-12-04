Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ''vizyon'' tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı vizyon programını eleştirerek "güya zihinde ne var ne yok bunları anlatıyormuş. Elin birilerini toparlamış, etmiş, uyuyanlar mı ararsın, bunun yanında ne dediği anlaşılmayan sözler mi anlarsın..." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Gençlik Buluşmaları” programına katıldı.

Programın açılışında konuşan Erdoğan, Şanlıurfa’da farklı bir günün yaşandığını belirterek, Kültür Merkezi’nin şehre hayırlı olmasını diledi.

Şanlıurfa’nın 20,6 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç şehri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, gelecek seçimlerde sadece Şanlıurfa’da oy kullanacak 250 bin gencin bulunduğunu söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

“ŞANLIURFA PİK YAPTI”

Şu ana kadar yaptığımız tüm toplu açılışlar ve mitinglerde Şanlıurfa pik yaptı. Son aldığımız resmi rakam 120 bin. Tabii yollardaki karşılamaları buna katmıyorum, sadece meydanı konuşuyorum. Her ne kadar birileri, gençlerimize kendi zihin dünyalarında ‘çantada keklik’ gibi bakıyor olsa da bizim tespitlerimiz hiç de öyle olmadığına işaret ediyor.

Kusura bakmayın çantada keklik yok, çanta dolu. Bugün Dünya Engelliler Günü… ‘Engelli’ diyerek, zihin dünyaları engellerle dolu olanları birbirine karıştırmayın. Birilerinin zihin dünyaları engelli. Bizim engelli kardeşlerimizin zihin dünyaları sapasağlam.

Sizlerle sohbetlerimizde öyle çarpıcı analizlerle, öyle isabetli tespitlerle, öyle akılcı tekliflerle karşılaşıyoruz ki inanın bunca yıllık tecrübemize rağmen bizim de ufkumuz genişliyor. Bu tablo bize, AK Parti’yi kurarken gençlik teşkilatlarımızı, örgütlenmemizin ve politikalarımızın merkezine yerleştirmemizin ne kadar doğru olduğunu tekrar tekrar gösteriyor.

Türkiye’de gençlik teşkilatını, partisinin angarya işlerini yaptıracak bir araç değil de politikalarının merkezine yerleştirmiş ilk parti biziz. Biz ne sağdayız ne solda, biz siyasetin merkezindeyiz.

“GÖKTEN ZEMBİLLE İNDİLER”

Cumhuriyet’in yeni asrını “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla karşılamaya hazırlanırken, en çok gençlerin enerjisine, üretkenliğine, gayretlerine güvendiklerini vurgulayan Erdoğan, “Şu anda Türkiye siyasetinde bu kardeşinizin, ağabeyinizin dışında gençlik kollarından yetişerek gelmiş bir lider yok. 18-20 yaşımdan itibaren gençlik teşkilatlarında yetişmiş, oralardan gelmiş bir siyasetçiyim. Diğerleri öyle değil. Diğerlerinin çoğu gökten zembille indiler. Bizim durumumuz öyle değil.” diye konuştu.

“81 İLİMİZDE 208 ÜNİVERSİTEMİZ VAR”

Mücadelenin en zor kısmının geride kaldığını dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

Artık ödediğimiz bedellerin, çektiğimiz acıların, yaptığımız fedakarlıkların, döktüğümüz alın terlerinin karşılığını alma vakti gelmiştir. Bunu sizlerle alacağız. Hazreti Mevlana’nın o pergel metaforuna uygun şekilde, bir ayağımızı ülkemize ve değerlerimize sabitleyip, diğeriyle tüm dünyayı kuşatacağımız bir dönemdeyiz.

Artık dünyaya şöyle bakacağız, biz dünyaya değil, dünya Türkiye’ye baksın. Bunu, sizlerle beraber başaracağız. Gençlerimizin bilgisi, donanımı, öz güveni Türkiye Yüzyılının en büyük teminatıdır. Hamasetle, demagojiyle, yalanla, çarpıtmayla yönlendirilemeyecek bu gençliğin azim ve cesaretinden aldığımız güçle nereye hazırlanıyoruz?

2023’e. Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetleri anlatırken sadece hakikat penceresinin önüne çekilmeye çalışılan perdeleri açıyoruz. Göreve geldik, Türkiye’de 76 üniversite vardı ama şimdi 81 ilimizde 208 üniversitemiz var.

KILIÇDAROĞLU’NA VİZYON ELEŞTİRİSİ

Zihinlerinde de kalplerinde de yarın için ne yapacaklarının ne yapmaları gerektiğinin olduğuna işaret eden Erdoğan, “Bay Kemal, güya zihinde ne var ne yok bunları anlatıyormuş. Elin birilerini toparlamış, etmiş, uyuyanlar mı ararsın, bunun yanında ne dediği anlaşılmayan sözler mi anlarsın… Böyle bir durum. Biz de dedik ki biz, Şanlıurfa’da zihin devrimi yapacağız. Ve Şanlıurfa’da bir zihin devrimini yaptık ve açıkladık. Vizyon orada değil, vizyon Şanlıurfa’da. Ve yarına dair vizyonun kalemşörleri gençler, sizsiniz. Kendinize güvenin, inanın. Ve yarının programını da projesini de sizler hazırlayacaksınız, beraber hazırlayacağız. Bunu kimse inkar edemez. Peygamberler şehri burası.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Onların şu andaki derdi bu masadan kim ne kadar ne kapar, yaptıkları bu. Bugün vizyon açıklamış, bu vizyonu açıklarken vizyon denilen olayın içinde Amerika’da bilmem kim, bilmem şuradan kim. Bunlarla benim milletimi aldatacaklarını zannediyorlar. Bize yerli ve milli bir zihniyet, yerli ve milli bir zeka lazım.”

FORMASYON AÇIKLAMASI

Erdoğan, “Bu hafta YÖK Başkanımızla görüştük. 3 ve 4’üncü sınıfta formasyonu verelim, üniversiteyi bitirirken formasyon eğitimini almış olsunlar dedik, mutabık kaldık” dedi.