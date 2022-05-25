Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun ''para kaçırma'' iddiasına karşı flaş hamle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu'nun ''Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile para kaçırdığını'' iddiasıyla ilgili yasal yollara başvurulacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayınladığı videoda, "Erdoğan ailesinin ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve Ensar aracılığı ile para kaçırdığını" iddia etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddiaları nedeniyle aleyhinde yasal yollara başvurulacağını açıkladı. AYDIN: AKIL VE İZAN DIŞI İFTİRALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" dedi. Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan ailesi TÜRGEV ve Ensar ile para kaçırıyor''Politika