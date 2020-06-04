Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da düzenlenen "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne video mesaj göndererek katılımcılara seslendi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu, kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu bir kez daha hatırlattı. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın ve iş birliğinin altını çizmiştir.

Bir taraftan kendi ihtiyaçlarımızı giderirken diğer taraftan da tüm dostlarımızın yardımına koştuk.

Şuana kadar 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduk.

Salgınla mücadelede, milli çabalarımız kapsamında, aşı ve ilaç çalışmaları yapmak üzere özel bir platform kurduk.

Özel sektör ve üniversitelerin yanı sıra bu platformun şemsiyesi altında yürütülen 17 projenin 8'i sadece aşının geliştirilmesi amacına vakfedilmiştir.

Türkiye olarak şimdiden yukarıdaki uluslararası yardım ve aşı geliştirme faaliyetleri için 75 milyon Avro'yu aşan bir harcama yaptık.

Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir.

Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir."