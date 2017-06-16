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  4. 16 Haziran 2017 23:19

Erdoğan'dan kritik telefon trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ve Katar liderleriyle telekonferas aracılığıyla görüştü.

Erdoğan'dan kritik telefon trafiği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile  telekonferans aracılığıyla görüştü. Üç liderin kritik görüşmesinde Katar geriliminin 'ivedilikle düşürülmesi gerektiği' vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, liderlerin  krize çözüm üretmek için yaptıkları temasları birbirleriyle paylaştıkları  görüşmede, bölgedeki gerilimin ivedilikle düşürülmesi gerektiği vurgulandı.

Liderler, mevcut gerilimin, yaptırımlar değil, ancak diyalog ve  müzakere ile çözülebileceğine, bu yöndeki çabaların desteklenmesi gerektiğine  dikkati çekti.

Terörün her türüne karşı olduklarını ifade eden liderler, keyfi  tasarruflara mahal bırakmayacak biçimde terör örgütlerinin net bir şekilde  tanımlanması gerektiğini belirtti.

Liderler, önümüzdeki süreçte yakın temas içerisinde olma hususunda da  mutabık kaldı.

AA

fransa , erdoğan , telefon , katar