Erdoğan'dan LeMan'a çok sert tepki: ''Adap bilmez ahlaksızlar...''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin kurultay davasına ilişkin ''Gitsinler eski ve yeni arkadaşlarına baksınlar, dava dosyasında kimlerin adının yazdığına baksınlar. Biz hiçbir zaman taraf olmadık olmayacağız.'' dedi. LeMan'ın karikatürüne tepki gösteren Erdoğan, ''Adap bilmez ahlaksızların yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır. Alçakça bir provokasyondur.'' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

CHP kurultayına ilişkin davaya değinen Erdoğan, ''Düşeni yemek bir CHP geleneği. Kimin kime ne dediği, hangi hakaretleri ettiği kimin kimi hançerlediği bizi ilgilendirmez. Kurultay tartışmaları da CHP'nin iç sorunudur. Yargıya taşınan davanın tüm tarafları CHP'lilerden oluşuyor. Şikayet eden de mağdur oldum diyen de bunlar.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın 172'ncisinde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

AK Parti olarak istişare geleneğimizi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Meselelerimizi değerlendiriyoruz. Ülkemizdeki ve dünyadaki konuları kabinemizde etraflıca ele alıyoruz.

Kahvaltılı sohbet programımızın sonuncusunu bu sabah gerçekleştirdik. Şehirlerimizin sorunlarını ilk elden dinleme imkanı bulduk. Hem partimize hem ülkemize hem de dış politikaya dair her meseleyi açık yüreklilikle konuşuyor tartışıyor kararlarımızı buna göre alıyoruz.

Kızılcahamam Kampımızı 11-13 Temmuz tarihlerinde inşallah gerçekleştireceğiz. Kızılcahamam Kampından inşallah güçlenerek, enerji toplamış olarak çıkacağız. Allah'a hamdolsun teşkilatımızla uyum ve koordinasyon içerisinde yolumuzda ilerliyoruz.

AK Partili kadrolar olarak biz kavga edenlerden değil kardeşlik hukukunu yüceltenleriz. Bizi çıkarlarımız bir araya getirmedi. Koltuk için, makam için bu görevlere aday olmadık. Biz sadece halka hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak için buradayız. Milletimize hizmet etmek için AK Parti'deyiz. Gönüller arasında köprü olmak için bir aradayız. Ortak bir gaye, ortak dertler ve meseleler için omuz omuza mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi alnımızın akıyla veriyoruz. Bıkmadan, usanmadan, önce Türkiye şiarıyla yola kararlılıkla devam edeceğiz. Bu kadroya durmak, rehavete kapılmak yakışmaz. Bize milletimizle aramıza duvar örmek asla yakışmaz.

"AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR"

İnşallah önümüzdeki ay 24. yaşımızı kutlayacağız. Milleti yok sayanlardan olmadık. İnşallah bundan sonra da olmayacağız. Türkiye'ye hizmet aşkımızı yitirmedik, bundan sonra da yitirmeyeceğiz. 86 milyonun tamamı kardeşimizdir, canımızdan bir parçadır. Biz millet için varız. Millet ne istiyorsa onu yapacağız. AK Parti milletin partisidir. Biz elitlerin, seçkinlerin değil her zaman fakir fukaranın, kimsesizlerin yoldaşı olduk. Bugün de aynı çizgide siyaset yapıyoruz.

Bu anlayışla inşallah yaz aylarını teşkilat olarak fırsata çevireceğiz. Buna hazır mıyız? Artık bu yaz mevsimi mevsimlerden bir mevsim olmayacak. Çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız. Geçen sene yaptığımız Türkiye Buluşmalarını, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları olarak inşallah devam ettiriyoruz. Yaz boyunca partimizin olmazsa olmazı danışma meclislerimizi gerçekleştireceğiz. Gençlere yönelik, belediyelerimizin yaptığı etkinlikleri Yaz Seninle Güzel başlığı altında topladık. 750 bin gencimize ulaşmayı hedefliyoruz.

Yaz döneminde kadın ve gençlik kollarımız da sahaya inecekler, önemli çalışmalara imza atacaklar. Hep beraber tam kadro sahada olacağız. Milletimizle gönül bağımızı güçlendireceğiz.

Bizden önce yapılanların katbekat fazlasını 23 yılda biz ülkemize kazandırmayı başardık. Ulaşımda, eğitimde, savunmada ve daha birçok başlıkta Türkiye'ye çağ atlattık. Kimse kusura bakmasın. Muhalefet hizmet yarışında elimize su dökemez. Bunu polemik olsun diye de söylemiyorum. Türkiye'yi adım adım gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. AK Parti Cumhur İttifakı belediyelerinde meydanlarda verdiği sözü tutma şuuru var. Bizim belediyelerimizde şikayet etmek değil çözüm üretmek var. Taş üstüne taş koyma şevki var.

Düşeni yemek bir CHP geleneği. Kimin kime ne dediği, hangi hakaretleri ettiği kimin kimi hançerlediği bizi ilgilendirmez. Kurultay tartışmaları da CHP'nin iç sorunudur. Yargıya taşınan davanın tüm tarafları CHP'lilerden oluşuyor. Şikayet eden de mağdur oldum diyen de bunlar.

Gitsinler eski ve yeni arkadaşlarına baksınlar, dava dosyasında kimlerin adının yazdığına baksınlar. Biz hiçbir zaman taraf olmadık olmayacağız. CHP'liler de kozlarını mahkemede paylaşır. Türk yargısı da en isabetli kararı verir. Ne yaparsak yapalım hukuka riayet etmek mecburiyetindeyiz. Biz de milleitmiz gibi hukuki sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruz.

Biz siyasete dün girmedik. Bir şekilde milletin huzurundayız. Özgür efendinin siyasetle ilişkisi bizim unuttuğumuz dönemlerden çok daha gerilerde kaldı. Aynı hukuka saygıyı CHP ve yönetiminde göremiyıruz. Bunun takdirini milletimizin çok iyi yapacağına inanıyorum. CHP'nin siyasi kıblesi şaşmıştır. Siyasi rekabeti husumete dönüştürmek her eleştiriyi ozrbalıkla bastırmaya çalışmak demokrasimize yapılabilecek en büyük kötülüktür. Muhalefetin istikamet sorununu bir an önce çözmesini ümit ediyoruz. Küçük hesapların peşinde koşanlar tarihe hesap veremezler. Biz küresel siyasette Türkiye'yi en güçlü biçimde konumlandırmanın derdindeyiz.

LEMAN'A TEPKİ: ASLA KABUL EDİLEMEZ

Cenabı Allah'ın affı ve merhametiyle müşerref olmanın yolu peygamber efendimizin mübarek ayak izinden gitmekten geçiyor. Peygamberimizi herkesten çok sevmeyi inancımızın imanımızın bir gereği olarak görüyoruz. Biz millet olarak adı güzel kendi güzel olan efendimizin mecnunuyuz. Peygambere ümmet olmayı nasip ettiği için rabbimize sonsuz hamd-ı sena ediyoruz. Adap bilmez ahlaksızların yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır. Alçakça bir provokasyondur. Emniyet ve yargımız hemen harekete geçmiş gerekli süreçler başlatılmıştır. Küstahlık edenler bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Kimsenin kutsallarımıza hakaret etmesine müsade etmeyiz. Öfkenin aklı perdelemesine hiçbir genç kardeşim izin vermemelidir. Bu görevi bugüne kadar yerine getirdik bundan sonra da en güzel şekilde ifa edeceğiz.