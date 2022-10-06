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Erdoğan'dan Macron'a: ''Gel seni de alalım Türk Birliği'ne''

Prag'da, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ayak üstü sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gel seni de Türk Birliği'ne alalım'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı öncesi liderlerle bir araya geldi. 

Toplantının yapılacağı Prag Kalesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği kısa sohbette Macron'a "Gel Seni de alalım Türk Birliği'ne. Her şey Avrupa'dan ibaret değil" dedi. Erdoğan'ın sözleri gülüşmelere neden oldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir süre sohbet etti.

Ayrıca Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de ayak üstü konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

RESMİ KARAR ALINMASI BEKLENMİYOR
Avrupa Siyasi Topluluğu'nun, Avrupa ülkeleri için siyasi bir tartışma forumu olarak işlev görmesi isteniyor. Topluluğun kurumsal bir yapıya dönüşüp dönüşmeyeceğine de bugünkü toplantıda karar verilmesi bekleniyor. Toplantı sonunda resmi bir bildiri veya karar alınması öngörülmüyor.

 

Etiketler recep tayyip erdoğan emmanuel macron fransa türk birliği
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