Erdoğan'dan ''mayın'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yle birlikte Beştepe basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi resmi törenle karşıladı.

Konuk Hollanda Başbakanı Rutte’nin içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Rutte’ye protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan Rutte’nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Rutte, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı ’Merhaba Asker’ diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Rutte, merdivenlerde Türkiye ve Hollanda bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Rutte heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sayın Başbakan Rutte'ye Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında yürüttüğü çabalar hakkında bilgi verdim. Perşembe günü Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geleceğiz. Türkiye olarak krizin başından bu yana net bir tutum takındık. Sağduyu ve diyalog çağrısı yaptık. Tansiyonun düşürülmesi, diplomasiye alan açılması gerektiğine dikkat çektik.

Ukrayna'daki insani dram artarak devam ediyor. Binlerce sivil hayatını kaybetti. 3 milyonu aşkın insan ülkesini terk ederek komşu ülkelere sığındı. Sayın Zelenskiy ve sayın Putin ile temaslarımı sürdürüyorum. Dışişleri Bakanım Moskova ve Liviv'de temaslar gerçekleştirdi. Şartların zorluğunun farkındayız. Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz.

NATO müttefikimiz Hollanda ile ilişkimizi, diyalogumuzu daha da geliştirmek hususunda ortak iradeye sahibiz. Dışişleri Bakanlarımızın istişare mekanizması için toplantıyı mayıs ayında Türkiye'de icra edeceğiz. Ticaret hacmimiz 11 milyar dolara ulaştı. Bu şekilde 2016 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar hedefini aşmış oldu. Şimdi ilk etapta 15 milyar dolar ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk. Mevcut istatistikler yakaladığımız ivmenin artarak devam edeceğini gösteriyor."

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Bu şu anda konuşuluyor, görüşülüyor. Bununla ilgili olarak MSB her türlü tedbirini almakta. Gereği neyse bunlar da yapılacaktır, yapılmaktadır. Endişeniz olmasın.