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  1. 23 Nisan 2017 15:57

Erdoğan'dan Meclis'te yaşanan tartışma hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan özel oturumunda Meclis'te yaşanan tartışmaya böyle yanıt verdi.

Erdoğan'dan Meclis'te yaşanan tartışma hakkında konuştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'e geldi. Erdoğan "16 nisan'da millet iradesini ortaya koydu. Geleceğimiz için dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu yüksek katılımla iradesini ortaya koyan milletimizin, özellikle bu yaklaşımını  hiçe saymak öyle zannediyorum ki hakikaten insaf dışı olur" dedi.

Çıkışta ise Meclis'te yaşanan tartışmaya ilişkin değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışma üzerine değil barış üzerine inşa edin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel oturumunu izlemek üzere, Meclise geldi. Erdoğan, Mecliste TBMM  Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından askeri törenle karşılandı.  Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Şeref  Kapısı önünde TBMM Başkanı İsmail Kahraman karşıladı. Meclis Şeref Holü'nde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni döneme ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, "İnşallah yeni  dönem şöyle başarıyla, birlik, beraberlik, dayanışma içinde olur. Ülkemizin,  milletimizin geleceğe yönelik dayanışmaya çok çok ihtiyacı var." dedi.

MİLLETİME TEŞEKKÜR EDİYORUM

 Erdoğan, "İnanıyorum ki parlamento bu hassasiyet içinde çalışmalarını  sürdürecektir. Bütün mesele, duygusallığı bir kenara bırakıp, hissiyatı bir  kenara bırakıp, öncelikle bilimsel uygulamaların ışığı altında, geleceğe  yürümektir" ifadesini kullandı.    "Milletin iradesine de saygı duyarak geleceği inşa ve ihya etmek en  önemli adımımız olacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmelerine  şöyle devam etti:   "Özellikle millet 16 Nisan'da iradesini ortaya koymuştur. Bu iradenin  dünyada çok örnekleri var ancak 16 Nisan'da bizim milletimizin ortaya koyduğu  irade çok çok farklı. Çünkü katılım oranının bu denli yüksek olduğu pek nadirdir.  Bu yüksek katılımla iradesini ortaya koyan milletimizin, özellikle bu yaklaşımını  hiçe saymak öyle zannediyorum ki hakikaten insaf dışı olur.Ben milletime çok  teşekkür ediyorum. Şimdi de milletimin vekilleri önümüzdeki dönemi bu  parlamentoda çok daha güçlü kılacaktır." Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan özel oturumu izlemek üzere, Genel  Kurul'daki locasına geçti.

ÇIKIŞTA TEK CÜMLELİK YANIT 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından başlayan tartışmaya ilişkin tek cümlelik açıklama yaptı. Erdoğan "Tartışmalar üzerine değil, barış üzerine inşa edin" dedi.

SONRASI TARTIŞMA ÇIKTI 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki konuşması sırasında  sırasında yeni anayasa ile gelen Cumhurbaşkanına vekalet modelini eleştirdi ve seçimle gelmeyen bir kişinni vekalet edemeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bir gün bile olsa, bir saat bile olsa, bir dakika bile olsa, bir saniye bile olsa, seçimle gelmeyenlerin ülkeyi yönetmesi demokratik değildir, nokta" dedi. 

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, kendisine yönelik sözlerin ardından Kılıçdaroğlu'na "Ben kuvvetler ayrılığının demokrasinin ana prensibi olduğuna inanırım. Bu sıralarda bakanlarımız oturuyor, hepsi seçimle mi geliyor. Benim naciz kanaatim bu." dedi. 

YENİDEN KURSÜYE GELEN BAŞBAKAN  YILDIRIM'DAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Bu konuda Meclis Başkanı İsmail Kahraman, söz isteyen Başbakan Binali Yıldırım'ı kürsüye çağırdı. Binali Yıldırım, "Böyle bir tartışmanın içinde olmayı arzu etmezdim. Ancak doğruların bilinmesi adına söz aldım. Sayın genel başkan, cumhurbaşkanına, başkan yardımcısının vekalet etmesini demokratik bulmadığını ifade ediyor. Bu hali hazırda bizim anayasamızda da mevcuttur. Sayın Numan Kurtulmuş, başbakan yardımcısı olarak tayin edildiğinde milletvekili değil ve başbakana vekalet etti" diye konuştu.

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