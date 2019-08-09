Erdoğan'dan medyaya ''yeni parti'' talimatı !

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’deki yeni parti kurma çalışmalarının yakından takip ediyor.
Kulis bilgilerine göre AK Parti’den medyaya, ‘TV programlarında Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’a yakın isimlere ambargo uygulayın’ talimatının gittiği belirtildi.
Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin’in haberine göre; Yerel seçimlerin ardından parti içi kaosun yaşandığı AK Parti’de en önemli gündem maddesi, kurulmaya hazırlanan yeni parti.
Saray ve AK Parti’deki üst düzey yöneticiler yeni parti çalışmalarını yakından takip ederken, medyaya, ‘TV programlarında Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’a yakın isimlere ambargo uygulayın’ talimatının gittiği belirtildi.
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