Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

Ankara'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifa eden eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yerel seçimlerde MHP'den aday olacağına dair iddialara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in MHP’den aday olacağı iddiaları değerlendirdi.

Erdoğan, "Melih bey benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum" ifadelerini kullandı.

"Melih Gökçek’in adaylığı ile ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları oldu ve Gökçek’in de cevabı oldu. MHP’den adaylığına nasıl bakarsınız?" şeklindeki soruya Erdoğan şu cevabı verdi:

"Şimdi bir seçim süreci içerisindeyiz. Yerel seçimlerin nasıl yapılacağı aday adaylıkları bütün bunların nasıl olacağı bütün bunlar bellidir. Adaylık tespitleri, müracaatlar, yerel yönetimler başkanlığımız tarafından alınıyor. Tespitler yapılıyor, gereken değerlendirmeleri de yerel yönetimler sorumlu başkanlığımız yapar. İsimler üzerinden bu noktada spekülasyonlara girmeyi doğru bulmam. Melih Bey benim ta 94’ten beri bu işte benim belediye başkanlığım onun Ankara Belediye başkanlığı, yol ve dava arkadaşım. Yol ve dava arkadaşlığımızla bugüne kadar beraber geldik. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum. Herhalde bu değerlendirmem yeter."

BAHÇELİ İLE GÖKÇEK ARASINDA SICAK MESAJLAR VERİLMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada, Gökçek'e henüz teklif götürmediklerini söylerken, "Aday olmak isterse MHP'ye şeref kazandırır." ifadesiyle açık kapı bırakmıştı. Gökçek de Bahçeli'nin bu açıklamasına teşekkür ile yanıt vermişti.

BAKANLARIN YEREL SEÇİMDE ADAY OLACAĞI HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanların yerel seçimde belediye başkan adayı olacağı iddiaları ve "Kabine revizyonu" haberleriyle ilgili olarak, "Medya sürekli böyle kabine revizyonları zaten yapar. Biz de onlardan öğreniriz. Şu anda gündemimizde böyle bir şey söz konusu değil. Bakanlık sayıları da aynı şekilde böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Biz zaten bakanlık sayılarını düşürmek suretiyle yeni sistem inşa ettik. Bunu da böyle sürdüreceğiz. Bunlar olmaz değil, yeri geldiğinde olabilir ama şu anda gündemimizde böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"BİRİLERİNİ KURTARMANIN OYUNU VAR"

Erdoğan Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ise, "İşi ortada bırakamayız. Yerli işbirlikçi kim. Bilirsek ortaya çıkartırız.Bunun altında birilerini kurtarmanın oyunu var. Artık bu iş çözülmeli. İpe un sermenin anlamı yok" ifadelerini kullandı.

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