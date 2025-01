Erdoğan'dan muhalefete yaylım ateşi: ''Hazmedemediler''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmeler üzerinden muhalefete yüklendi. Erdoğan, ''Herkesin mutlu olacağı büyük bir halk ihtilali gerçekleşti ama balkıyorsunuz CHP'de matem havası var. Fikri akrabalıkları olan Baas'ın düşmesini hazmedemediler.'' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Efeler Diyarı Denizli'yi, yiğitler diyarı Denizli'yi bugün bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dün ebediyete intihal eden dava arkadaşımız Ahmet İyimaya'yı rahmetle yad ediyorum. Kendisi engin hukuk bilgisi yanı sıra samimiyeti ve vakur kişiliği ile milletimizin kalbinde yer edinmiş ilim aşığı gönül insanıydı. Dostlarına, ailesine baş sağlığı diliyorum.

Partisine ve davasına sahip çıkan Denizlili kardeşlerime bugün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Denizli teşkilatımıza hizmet eden ve aramızda bulunmayan yol ve dava arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bayrağı devredenlere teşekkür ediyorum. Bu kongreden sonra AK Parti Denizli'de daha da güçlenecek, kardeşliğe daha da katkı sunacaktır. Denizli'de AK Parti'yi görkemli günlerine tekrar buluşturacağız. 31 Mart'taki yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz. İstiklal harbimizde ve terörle mücadelede istiklalimiz için gül bahçesine girercesine kara toprağa düşen şehitlerimize Allah'tan niyaz ediyorum.

"MİLLETİN BİZE ÇİZDİĞİ ROTADAN ASLA SAPMADIK"

24 sene evvel bu yola revan olduk. Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece dedik. Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldik diyerek yola revan olduk. Bu kutlu yolda sabırla yürüyoruz. Yola çıkarken istikametimizi millet belirledi, bu rotadan asla sapmadık. Milletimize hizmet etme tutkumuz eskimedi eksilmedi. Türkiye'ye 22 yılda cumhuriyet tarihinin başarılarını eserlerini kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Hangi alana baksanız 22 yıl öncesine göre ortada muazzam bir başarı ile karşılaşırsınız. Geçen hafta dış ticaret rakamları açılandı, 2024 yılını 262 milyar dolarlık rakam ile kapattık. Bu meblağ geldiğimizde 36 milyar dolardı. 262 milyar dolar yıllık bazda en yüksek tutar. Bu başarıda Denizli'mizin de payı bulunuyor.

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİMİZ REKOR KIRDI"

Denizli'nin ihracatı bir önceki yıla oranla 4,3 oranında arttı. Denizli'nin Birleşik Krallığa 2023'te ihracatı 634 milyon dolarken geçtiğimiz yıl 90 milyon dolar artışla 727 milyon dolar olarak gerçekleşti. Gittiğimiz her ülkede Denizli'de yapılan ürünleri görüyor ve bununla iftihar duyuyoruz. Merkez Bankası'nın rezervlerini göreve geldiğimizde 27.5 milyar dolardan devralmıştık, Aralık ayında 163,5 milyar dolarla rekor kırdı. Milli gelirimiz 1 trilyon 130 milyon dolara çıktı . Bu gelirin 1 trilyon 330 milyon dolara yükselmesini bekliyoruz. Bu başarıdan sevinmek için cumhur İttifakı'na oy vermeye gerek yok. Denizli'nin başarısı diğer 80 vilayetimizin de başarısıdır. Biz her şey Denizli için her şey Türkiye için dediğimizde bunu slogan için söylemiyoruz, tüm kalbimizle inandığımız için ifade ediyoruz. Denizli için olan her şey Türkiye içindir. Türkiye için olan her şey Denizli içindir.

"ENERJİMİZİ MUHALEFETİN SABOTAJLARINI SAVURMAK İÇİN HARCADIK"

Bu millete hayal kırıklığı yaşatmadık bundan sonra da asla yaşatmayacağız. Güçlenerek, ölçek büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye tüm bu başarılarını müzmin muhalefete rağmen elde etti. Yol yaptık karşı çıktılar, havalimanı yaptık çamur attılar. Tünel köprü yaptık mutlaka bir kulp taktılar. Millete hayrı dokunan işlerin ucundan tutmadılar. Türkiye'yi paçasından tutup aşağı çeken muhalefet olmasa ülkemiz daha farklı konumda olurdu. Hizmet edeceğimiz enerjiyi muhalefetin sabotajlarını savurmak için harcadık. Muhalefette isimler değişse de zihinler değişmiyor. Ne iş yapma niyetleri var ne de yaptıklarımıza tahammül ediyorlar. Bunlar iş yapmıyor çünkü bunlar tembel. Konforumuz bozulmasın, ağzımızın tadı kaçmasın havasındalar. Şantiye tozu yutmak yerine çilingir sofrasında kadeh tokuşturmak daha çok hoşlarına gidiyor. On dönüm bostan Yan gel yat Osman sözü bunlarda vücut bulmuştur.

"İSTİKRARSIZLIK PKK-YPG'Yİ BESLEDİ"

Bu ülkenin iftiharlarına sevinemiyorlar. Askeri diplomatik kazanımlarımızdan dahi mutlu olamıyorlar. Bunun en son örneği Suriye krizidir. 13 yıl süren kanlı katliamlar sonrasında Esed devrildi, muhalifler Şam'ı tekrar fethetti. Aralarında bizim de desteklediğimiz unsurların bulunduğu muhaliflerin 13 yıllık zulme son vermesinden biz de memnuniyet duyduk. Suriye'nin özgürleştirmesi bizi de sevindirdi. Bundan daha doğal bir şey olamazdı. 911 km sınırımızın olduğu Suriye'deki çatışmaları en fazla hisseden ülkelerden biriydik. Pek çok alanda ciddi bedeller ödedik. PKK-YPG bölücü örgütleri bu istikrarsızlıktan beslendi. Bölücü örgüte binlerce Tır dolusu silah gönderdiler. Esed Suriye'yi uyuşturucu üretim çiftliğine dönüştürmüştü. Aile olarak ürettikleri haplar, ölüm ve işkence merkezine çevrilen hapishaneler, evlatları önünde katledilen kadınları burada saymıyorum. Herkesin mutlu olacağı büyük bir halk ihtilali gerçekleşti ama balkıyorsunuz CHP'de matem havası var. Fikri akrabalıkları olan Baas'ın düşmesini hazmedemediler. Eski genel başkanlarının Esed sevgisinin ardında farklı nedenler vardı ama yeni başkanlarının niçin bu kadar rahatsız olduğunu merak ediyoruz. Kendisine soruyorum Halep kalesine asılan Ay yıldızlı sancak CHP'ye niye dokunuyor. Türkiye için yapılan dualar sizde neden hazımsızlık oluşturuyor. Emevi camiindeki dualara tepki göstermelerinin asıl sebebi nedir? Mazlum Suriye halkı ile alıp veremediğiniz nedir. Haktan hukuktan bahsederken niçin belediye başkanlarınızın hukuk tanımazlıklarına sesinizi çıkarmıyorsunuz. Açıkça ırkçılık yaptığını hukuku çiğnediğini itiraf eden başkanınızla ilgili bile açıklamanız olacak mı sayın Özer. Bunlar cevap veremeyecekleri sorulardır. Tek parti faşizminin kodlarından kendilerini kurtaramadılar. İşte böyle bir partiye rağmen Türkiye'yi bu seviyelere taşıdık.

"MUHALEFET TÜRKİYE'NİN BAŞARILARINI GÖRMÜYOR"

CHP'nin örnek gösterdiği ülkelerin tamamında Türkiye'nin askeri, savunma sanayii ve diplomatik başarıları konuşuluyor. ABD Başkanı Trump dahil dünya liderleri Türkiye'nin başarısını teyit ediyor. Türkiye, ayağına vurulan prangaları parçaladıkça gücünü en üst seviyede kullanıyor. Ülkemizdeki muhalefet ne yazık ki bunların hiçbirini görmüyor. Bunlar birer başlangıç, ,inşallah daha iyi yerlerde olacağız. Milli ülkümüz olan Türkiye Yüzyıl'ını mutlaka inşa edeceğiz.

"AĞIR BİR MESULİYETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Tarihi bir sorumluluk üstlendik Dünyada kartların yeniden karıldığı dönemde ağır bir mesuliyetle karşı karşıyayız. Türkiye'yi sadece güçlenerek çıkarmayacağız aynı zamanda asırlık hayallerimizi de gerçeğe dönüştüreceğiz. Rehavete kapılmak gibi bir lüksümüz yok. Kırgınlığa gönül koymaya yer yok. Biz işimize bakacağız.