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Erdoğan'dan Netanyahu'ya: ''Gazze Kasabı'' - Canlı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Gazze'de binlerce sivili öldüren İsrail'e tepki gösteren Erdoğan, ''Tüm dünyanın gözü önünde 50 gün boyunca Gazze’yi yaktılar, yıktılar. 35 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz yaralandı. Gazze'deki binaların 3'te 2'si yıkıldı veya tahrip oldu ya da kullanılamaz hale geldi. Sağlık ve eğitim altyapısı da tamamen çökmüş durumdadır. Netanyahu adını şimdiden 'Gazze Kasabı' olarak yazdırmıştır. İsrail yönetiminin insanlık vicdanı yanında uluslararası hukuk önünde de hesap vermesi için mevcut tüm yolları deneyeceğiz. Bugün tüm imkanlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı. 

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler recep tayyip erdoğan ak parti grup toplantısı netanyahu
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