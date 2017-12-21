Erdoğan'dan o isme sert çıkış !

Medine Kahramanı Fahrettin Paşa’yı ‘hırsızlıkla’ suçlayan bir tweeti paylaşan BAE Dışişleri Bakanı’nın “bühtanda bulunduğunu” söyleyen Erdoğan, “Önce haddini bil. Sen demek ki Erdoğan’ın ceddini hiç tanımamışsın” ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed’e Medine savunması kahramanı Fahreddin (Türkkan) Paşa’yı “hırsız” olarak nitelendiren Twitter mesajını paylaşmasından dolayı sert tepki gösterdi. Erdoğan, “Şimdi bakıyorsunuz maalesef oraya (Medine) yakın topraklarda bulunanlar bize utanmadan, sıkılmadan bühtanda bulunuyorlar. Önce haddini bil. Sen demek ki bu milleti tanımamışsın, sen Erdoğan’ı da tanımamışsın, Erdoğan’ın ceddini ise hiç tanımamışsın” dedi.

Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen, “42. Muhtarlar Toplantısı”nda konuştu. Erdoğan, Kudüs’ün tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de hem Müslümanların kendi aralarındaki hem de dünyadaki vicdanlar için adeta bir ölçü vazifesi gördüğüne işaret ederek, “Dün Kudüs’ü işgal etmek için İstanbul’dan Anadolu’ya 600 bin kişiyle geçen haçlı ordularını Toroslar’a kadar 60 bin kişiye indiren bir millet, biz de bu vicdan terazisinde şu anda tartılıyoruz. Ecdadımız bin yıl boyunca kanı ve canı pahasına Kudüs’ü ve tüm İslam coğrafyasını korumuştu. Birinci Dünya Savaşı bu büyük imtihanla bir kez daha yüzleşmemizin, Kurtuluş Savaşımız ise diriliş ruhuyla önümüzde yeni bir dönem açışımızın adıdır” diye konuştu.

‘Boşuna değil’

Erdoğan, konuşmasında BAE Dışişleri Bakanı Zayed’in, Twitter’da bir kullanıcının Medine savunması kahramanı Fahreddin Paşa’nın, “yerel halka karşı suç işlediğini” iddia eden ve Erdoğan aleyhinde görüş içeren mesajını paylaşmasına tepki gösterdi. “Bugünlerde birilerinin bu çok önemli, büyük bühtanıyla hatırladığımız bir başka destanımız da bizim Medine müdafaasıdır” diyen Erdoğan, “Bölgemizde ve dünyada Müslümanların çok ciddi baskı, zulüm ve saldırı altında olduğu bir dönemde, zalimlerin safında yer almayı maharet sananların Medine müdafaasını ve onun büyük kahramanı Fahreddin Paşa’yı hedef almaları boşuna değildir. Çünkü Medine müdafaası, İslam’ın ve onun büyük Peygamberinin, Efendimiz Muhammed Mustafa’nın sembollerinin ve adının, şartlar ne olursa olsun nasıl korunması gerektiğini gösteren ibretlik bir hadisedir” ifadesini kullandı.

‘Ceddin neredeydi?’

Fahreddin Paşa’nın askeri başarılarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “İstanbul’dan kalkıp Medine müdafaası için oraya gelen Fahreddin Paşa ne için geldi? O mukaddes toprakları, orayı işgal etmek için gelenlere karşı korumak üzere geldi. Peki senin ecdadın neredeydi? Fahreddin Paşa’nın 2 yıl 7 ay süreyle müdafaa ettiği Medine’de yaptığı işler, gösterdiği kararlı duruş ve son ana kadar sergilediği direniş gerçekten takdire şayandır. Utanmadan, sıkılmadan Erdoğan’ın ecdadının mukaddes emanetleri oradan çalarak İstanbul’a getirdiğini söyleyecek kadar hezeyan içerisinde olan bu zavallılar; bunun adı çalmak değil, tam aksine oraları istilaya, işgale gelenlerden onları korumaktır. Ne adına? Şehit olmak adına.”

Erdoğan, İngiliz ajanı Lawrence’ın binbir vaatle Osmanlı’nın aleyhine döndürdüğü bazı Arap aşiretleriyle kuşattığı Medine’de bulunduğu süre içinde Fahreddin Paşa’nın, sadece savunma yapmadığını, şehri de adaletle yönettiğini vurguladı. Fahreddin Paşa’nın, İngiliz kuşatmasının daralması üzerine Hz. Muhammed’e ait mukaddes emanetleri, ordusunun önemli bölümünü oluşturan 2 bin kişilik bir koruma gücüyle İstanbul’a gönderdiğini anlatan Erdoğan, böylece mukaddes emanetlerin, işgalci güçlerin eline geçmesini ve muhtemelen Avrupa şehirlerindeki görkemli müzelerde sergi malzemesi haline dönüştürülmesini engellediğini kaydetti. Erdoğan, kurtarılan kutsal emanetlerin şimdi İstanbul Topkapı Müzesi’nde özel bölümlerinde titizlikle korunduğunu hatırlattı.

Türkçe ve Arapça tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Türkçe ve Arapça paylaşımda bulunarak tepkisini şöyle sürdürdü: “Arap halkları, tıpkı Orta Asya’daki, tıpkı Balkanlar’daki, tıpkı Kafkasya’daki, tıpkı diğer bölgelerdeki kardeşlerimiz gibi bizim canımızdır, ciğerimizdir, gönüldaşımızdır, yoldaşımızdır. Millet olarak, Rabbimizin rızası ve Peygamber Efendimizin hatırası uğruna, kutsal toprakları korurken döktüğümüz kanların her damlası bizim için şereftir, şandır, inşallah dar-ı bekada şefaat vesilemizdir. Bazı ülkelerin kimi had bilmez, tarih bilmez, diplomatik nezaket bilmez yöneticileri, ne Arap halklarıyla olan kardeşliğimize ne de Rabbimizin rızası ve Peygamberimizin şefaati uğrunda verdiğimiz mücadeleye gölge düşüremez. Uhuvvetten nasibi almamış olanların hezeyanları, Türkleri de, Arapları da, Kürtleri de, Farisileri de, diğer Müslümanları da bağlamaz. Müslüman olmanın birleştiriciliği hepimize yeter.”

‘İmana bak’

Fahreddin Paşa’nın bulduğu her fırsatta Hz. Muhammed’in kabrine gittiğini hatırlatan Erdoğan “Bu ziyaretlerinde Paşa, ‘Ya Resulallah, senin için savaşanlarla sana karşı çıkanları görüyorsun. Allah’ın yardımını bize ulaştır’ diye dua ediyordu. Şimdi bakıyorsunuz maalesef oraya yakın topraklarda bulunanlar bize utanmadan, sıkılmadan bühtanda bulunuyorlar. Önce haddini bil. Sen demek ki bu milleti tanımamışsın, sen Erdoğan’ı da tanımamışsın, Erdoğan’ın ceddini ise hiç tanımamışsın. Ama biz şimdi şu anda ne tür garabetler içerisinde olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Ama bizim ecdadımız... Şartların zorlaştığı, ilacın, yiyeceğin, içecek suyun dahi kalmadığı bir dönemde Medine’yi büyük bir çekirge sürüsü basmıştı. Fahreddin Paşa, askerlerine öyle bir dönemde ne diyor biliyor musunuz? ‘Çekirgenin serçeden ne farkı var? Temizdir, tazedir, şifalıdır’ diyerek aylarca onları şehri istila eden çekirgelerle besledi. İmana bak” diye konuştu. “Tarihimizin bu mümtaz şahsiyetine ve onun Medine’de gösterdiği şanlı direnişe dil uzatanların bugün kimlerle, nerelerde, ne işler çevirdiğini biz gayet iyi biliyoruz. Yeri gelecek bunları da açıklayacağız” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Acaba Batı’ya giden o emanetler şu anda ne durumda? Onlara hiç gidip baktın mı? Acaba onları tekrar geriye almak gibi bir çabanız, bir gayretiniz var mı? Yok. Ama bizdeki emanetler, sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimizin ruhaniyetine uygun bir şekilde burada korunmaktadır.”