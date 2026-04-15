  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  Erdoğan'dan okul saldırısı açıklaması: ''Acının siyaseti olmaz''

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta bir okula düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırının siyasi polemiklere malzeme yapılmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, adli ve idari soruşturmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta okulda gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş’ta gerçekleşen, tüm Türkiye’yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakar bir eğitimcimizi kaybettik. Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhal başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır" ifadelerini kullandı.

'ACININ SİYASETİ OLMAZ'

Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlarının, yaralılarla ve olaydan etkilenen vatandaşlarla ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş’a gittiklerini aktaran Erdoğan, "Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz. Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum. Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum. Evlatlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum" açıklamasında bulundu.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler recep tayyip erdoğan okul saldırısı kahramanmaraş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
