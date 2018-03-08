Erdoğan'dan önemli açıklamalar - Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3089'a ulaştığını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Geçtiğimiz 15 yılda tüm alanlarda kadınlarımızın statüsünü yükseltmek için çok önemli çalışmalar yaptık. İş gücüne katılımlarını 9 puan artırdığımız kadınlarımız geçmişle mukayese edilemeyecek yere sahip. Kadınların karar alma mekanizmalarına ve siyasete katılımlarında da önemli mesafeler katettik. Kadınların sağlık hizmetlerinden en ileri düzeyde faydalanmalarını hedefliyoruz.

Kadın tüm insanlığın ilk öğretmenidir. Çocuk doğum öncesinden başlayarak uzunca bir süre her şeyi annesinden öğrenir. Doğumdan sonra başlamıyor eğitim-öğretim doğumdan önce başlıyor. Benim gözümde kadınlar insanlığın öğretmenidir.

Bugün Afrin'de o kızlarımızın o polislerimizin şehitlerimiz ve şu anda Afrin'de savaşanlarımız nasıl yürekleri var değil mi? Bugün Afrin'de durum nedir diye sordum netice şu anda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3089.

İnşallah Afrin'de bitecek aynen Cerablus gibi orayı nasıl bitirip sahiplerine teslim ettiysek Afrin'de de en az 140-150 bin belki 200 bin kişi geri dönecek. Burası yaklaşık 2000 kilometrekare tamamını kontrolümüz altına aldığımızda buraya Afrinli olan kardeşlerimiz yerleşecek. Biz işgal için girmedik.

Her bir kanalı ayrı bir sorun ayrı bir adeta kanalizasyon haline dönüşmüş olan medyanın şerrinden ailelerimizi koruyacak olan ilk ve güçlü kalkan yine kadınlar annelerdir. Baba ölür gider bir iki gün ağlarız ama anne öldüğü zaman bir gün iki gün ile bitmiyor. Birileri ısrarla bizim kadınlarımızı yanlış göstermeye çalışıyor. En az 3 çocuk dediğimde rahatsız olanlar bu millete düşman oldukları için rahatsız oluyor.

Var oluş gayesi sadece istismar olan marjinalleri asla dikkate almayız. Son günlerde din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya. Anlamak mümkün değil. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar farklı bir asırda yaşıyorlar çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın güncellenmesi var. İslam'ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle bugün uygulayamazsınız. Bugün İslam'ın uygulanması zamanın koşulların şartlarıyla değişiyor. Birçok hoca efendi şimdi beni tefe koyup çalacak rabbim tefe koymasın. Dini hususların tartışılmasında da seviyeler vardır. Aslolan bizim mukaddes kitabımız Kuran'dır Kuran'a ters değilse mesele bitmiştir.''