Erdoğan'dan orman yangınları açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta ABD Başkanı Trump ve Rusya lideri Putin ile görüşebileceğini açıkladı. Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirten Erdoğan, ''27 uçak yangınları söndürmek için çalışıyor.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz. Ali Camii’nde kıldığı cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı.

"27 uçak aktif olarak görevde"

Orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "27 uçak aktif olarak görevde. 105 helikopterle birlikte toplamda 6 bin kara aracı ve 25 bin personel yangınla mücadele ediyor. Allah yardımcınız olsun, gerçekten çok çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık ve bu felakette de bütün itfaiyeci kahramanlarımız ellerinden gelen her türlü kahramanlığı yaptılar. Tabii bu ateş çemberi içerisinde kalan bu kahramanlar oralardan sıyrılamadılar ve bunun neticesinde de şehitlerimiz ebediyete uğurlandı. Allah yar yardımcımız olsun" dedi.

"Putin'le ve Trump'la da görüşmeler yapmak suretiyle bu liderleri bir araya İstanbul'da getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız"

Çırağan Sarayı’ndaki diplomatik temaslara ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Son buluşma Çırağan'da oldu. Çırağan'daki buluşmayı benim adıma Dışişleri Bakanım yürüttü. Ve Dışişleri Bakanım oradaki görüşmeleri yürütürken, Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelerek onlar da görüşmelerini yaptılar. Ve bu arada Ukrayna heyeti, Çırağan'a geçmeden önce bizlerle Ankara'da bir araya geldi. Ben de kendilerini kabul ettim, onlarla görüşmelerim oldu. Bu arada da Vladimir Putin'le görüşmem oldu. Kendilerinin desteğini istedik. Bundan sonraki süreçte de belki bu hafta içerisinde tekrar Putin'le ve Trump'la da görüşmeler yapmak suretiyle bu liderleri bir araya İstanbul'da getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

"Savunma sanayinde 20 milyardan 80 milyar dolara ulaştık"

IDEF’in dünya çapında önemli bir konum kazandığını vurgulayan Erdoğan, "IDEF artık dünyada farklı bir konuma yerleşti. Savunma sanayiinde ciddi siparişler almaya başladık. Tüm arkadaşlarımız büyük fedakârlıkla çalışıyor. Göreve geldiğimizde 20 milyar dolarlık bir potansiyelimiz vardı. Şimdi 80 milyar dolarlık bir potansiyele sahibiz. Daha da güçlü hale geleceğiz" dedi.