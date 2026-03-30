Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki siyasi polemik yargıya taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Özel’in geçtiğimiz gün Aydın’da gerçekleştirdiği mitingdeki sözleri nedeniyle hem tazminat davası açıldığını hem de suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı’nın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Özel’in 29 Mart 2026 tarihinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan ifadeleri üzerine, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin lira tutarında manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.

Öte yandan, aynı konuşma gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Özel ne demişti ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 29 Mart Pazar günü Kuşadası'ndaki mitinginde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün buraya 19 Mart darbesinin bu adaya nasıl gelmeye çalıştığını, darbecilerin adaya çıkarma yapmaya çalıştığını ve bu adanın cesur, kararlı, seçme hakkına sahip çıkan, seçtiğine sahip çıkan, milli irade hırsızlarına, siyasi kapkaççılara meydan okuyan cesaretine saygı duyarak bu adanın vicdanına sığınmaya geldik. Buradan sesleniyorum: Ey Erdoğan darbeciler sokaklardan korkar. Diktatörler meydanlardan korkar. Ama bu meydan korkuyu evde bırakanların, bu meydan cesareti kuşananların meydanıdır. Bu meydanları dolduran ben değilim, senin zulmün. Bu milleti ayağa kaldıran ben değilim, senin yaptığın haksızlıklar. Ve bu kumpaslarla bu ülkenin iradesine sen çökmeye çalıştıkça millet ayaktadır, Kuşadası ayaktadır, Aydın ayaktadır, Türkiye ayaktadır.

Buradan Erdoğan'a sesleniyorum: Kuşadası'ndayım, Aydın'dayım. CHP’nin Genel Başkanı olarak sana meydan okuyorum. Milli irade hırsızlığına meydan okuyorum. Aydın'daki on binlerin, yüz binlerin beklentisini söylüyorum. Patron millettir. Sandığı milletin önüne getir. Kararı millet versin. Özlem Çerçioğlu'nu ampulün altına ismini, resmini koyup karşımıza çıkmaya cesaret edebilir mi? Edemez. O da görüyor. Son ankette ‘Özlemli AKP’ yüzde 18,6’dır oyu. Bakın, 18,6. Er ya da geç; zaten genel seçime kadar kaçarsa genel seçimde ama sandık Aydın'ın önüne gelince o Özlem'i de milli irade hırsızlarının hepsini de Aydın böyle ezecek."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in bu açıklamaları üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.