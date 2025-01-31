Erdoğan'dan Özel'e: ''Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart, dengesini bozdu''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e yüklendi. Erdoğan, ''Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak bu sefer millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel, oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi. Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart, dengesini bozdu. İkinci sarı kartı da görecek'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbradı ilçesi ziyaretinin ardından partisinin Antalya 8'inci Olağan İl Kongresi için Antalya Spor Salonu'na geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da kongreye katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada, "Antalya'da son mahalli seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımızın farkındayız. Siyaset uzun soluklu bir mücadelenin adıdır. Bir felsefeci, hiç yenilmemiş insan hiç savaşmamış insandır diyor. Geçen seçim dünde kaldı. Bize düşen bugün için yeni sözler söylemek, gelecekteki zaferlerimiz için şimdiden hazırlanmaktır" dedi.

TÜİK tarafından 2024 yılına ait turizm raporlarının açıklandığını belirten Erdoğan, turist sayısının 62,3 milyon kişi, turizm gelirinin 61,1 milyar dolar olduğunu söyledi.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına değinen Erdoğan, "78 canımızı yitirdiğimiz Bolu Kartalkaya'daki facia gibi trajedilerin bir daha yaşanmaması adına gereken her türlü adımın atılmasını sağlayacağız. Mevzuatla ilgili bir problem varsa Gazi Meclisimizin de desteğiyle çözüme kavuşturacağız. Milyonlarca insanımızın rızık kapısı olan Antalya gibi şehirlerimizin en büyük gelir kaynağı olan Türkiye ekonomisinin bacasız sanayisi olan Turizm sektörünün başarısı için ortak akılla sorunlarımıza çözüm arayacağız. Gözünü para hırsı bürümüş tamahkarların, aç gözlü fırsatçıların vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin hayatları tehlikeye atmasına müsaade edemeyiz. Bolu'daki facianın son olduğunu temin etmek hepimizin boynumuzun borcudur. Vefat eden 78 kardeşimize rahmet diliyorum. Kederli ailelere Rabb'imden sabır niyaz ediyorum. Bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözyaşına bakmayacağız. Tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz" diye konuştu.

'Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını tüm kurumlarla adım adım inşa etmekte olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili olarak da şunları söyledi:

"Türkiye'nin kaçıracak tek bir fırsatı yoktur. Bir de kifayetsiz muhterislerin hezeyanlarıyla uğraşmak durumunda kalıyoruz. Pişkin bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan hiçbir hadiseye Türkiye merkezli bakmıyorlar. CHP Genel Başkanı’nın kırdığı potların, yaptığı gafların çetelesini tutmaya artık gençlerimizin bile sabrı kalmadı. Koltuğunu kaybedeceğini anladıkça etekleri tutuşmaya başladı. Öyle ki ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Uzatılan her mikrofona bir şeyler söylüyor, üst perdeden kendince ahkam kesiyor. Ama ertesi gün bakıyorsunuz, 'Ben öyle demek istemedim' diyerek kendini düzeltiyor. Sözlerini tekzip ediyor, kendi kendini yalanlıyor. Şimdi de çıkmış Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor. Sayın Özel’e sadece şunu hatırlatıyorum. Müflis tüccar misali eski defterleri karıştırmayı bırak. Emperyalizme kimin kulluk ettiğini görmek istiyorsan, sen git 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde kapı kapı dolaşan eski genel başkanına bak. Ekonominin başına sömürge valisi gibi yabancıları getirmekten bahseden de yine sizdiniz. Sizin partiniz siz IMF kapılarında el açarken IMF’ye olan 23,5 milyar dolarlık borcu kapatarak ülkemize ekonomik bağımsızlığını kazandıran biz olduk. Şunu da hafızana kazırsan çok iyi edersin. Biz yarım asır boyunca emperyalizme ve uşaklarına karşı yürüttüğümüz mücadelenin bir günlük sadakasını versek mevcut CHP yönetiminin 7 sülalesine yeter. Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak bu sefer millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel, oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi. Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart, dengesini bozdu. İkinci sarı kartı da görecek."

'15 TEMMUZ İHANETİNİ NASIL UNUTABİLİRİZ'

"Yoldaşımız milletimiz olduğu müddetçe, istikametimizi ne içerideki ne dışarıdaki düşmanlar bozabilir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bugünlere milletimizle geldik. Tüm saldırıları milletimizle aştık. Doğruluktan dürüstlükten ayrılmadık. Bizi millete hizmetten alıkoymaya çalıştılar. Hukuk dışı uygulamalarla bizi meşru siyaset dışına çekmek istediler. 27 Nisan bildirisini, 7 Şubat MİT krizini nasıl unutabiliriz? Gezi olayları üzerinden sahnelenen kirli oyunu, 17-25 Aralık'ı nasıl unutabiliriz? 15 Temmuz ihanetini nasıl unutabiliriz? DEAŞ'ından bölücü terör örgütüne kadar üstümüze salınan cinayet şebekelerini nasıl unutabiliriz? Daha nice saldırıyı hangimiz nasıl unutabiliriz? Bunları unutmadık, unutmayacağız. Muhalefetin kışkırtmalarına gelmeyeceğiz. Doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürümekten bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeye aşkla, şevkle çalışmaya devam edeceğiz."

ANTALYA İL KONGRESİNDEN NOTLAR

AK Parti Antalya 8'inci İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Partililer tarafından 10 bin kişilik Antalya Kapalı Spor Salonu'nu, 'Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir', 'Zalimin zulmü varsa, mazlumun Erdoğan'ı var', 'Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti', 'Dünya bir yana, biz yan yana' gibi dövizlerle donatıldı. Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla süslenen salondaki kongre, divan başkanlığı seçimiyle başladı. Divan Başkanı Ankara Milletvekili Akdeniz Bölge Koordinatörü Orhan Yegin seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından ilk olarak AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, bir konuşma yaptı. Kongreye; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti üst düzey yöneticileri, AK Parti Antalya milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli de katıldı. Erdoğan'ın bir yanında bakanlar Göktaş ile Ersoy, diğer yanında eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile MKYK üyesi Menderes Türel yer aldı. Konuşmasının bitiminde Erdoğan'a mevcut il başkanı ve tek aday olarak seçime giren Ali Çetin tarafından tablo hediye edildi. Erdoğan, kongre sonrasında Antalya Havalimanı'na geçti.

DHA