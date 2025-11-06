  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası ve suç duyurusu

Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası ve suç duyurusu

Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası ve suç duyurusu
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı ve Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanını hedef alan ifadeleri nedeniyle 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığını ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Avukat Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur." ifadelerine yer verdi. 

''İtine, köpeğine sahip çık'' demişti... Erdoğan'dan Özgür Özel'e yanıt''İtine, köpeğine sahip çık'' demişti... Erdoğan'dan Özgür Özel'e yanıtPolitika
CHP lideri Özel hakkında jet soruşturma: Soruşturmaya tepkisi çok ağır olduCHP lideri Özel hakkında jet soruşturma: Soruşturmaya tepkisi çok ağır olduPolitika

 

DHA

text-ad
Etiketler recep tayyip erdoğan özgür özel tazminat davası suç duyurusu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
60 yaşındaki eski eşinin yeniden evlendiğini öğrenince gözü döndü; darp edip bıçakladı! 60 yaşındaki eski eşinin yeniden evlendiğini öğrenince gözü döndü; darp edip bıçakladı! Bakan Şimşek sinyali verdi: Daha düşük zam yapılacak! Bakan Şimşek sinyali verdi: Daha düşük zam yapılacak! İslam Memiş'ten yeniden yükseliş sinyali veren gram altın için olay olacak fiyat tahmini! İslam Memiş'ten yeniden yükseliş sinyali veren gram altın için olay olacak fiyat tahmini! Attığı her adım, söylediği her söz olay olan ünlü fenomenden sürpriz karar Attığı her adım, söylediği her söz olay olan ünlü fenomenden sürpriz karar SGK Uzmanı Erdursun, en düşük emekli maaşı için net rakam verdi SGK Uzmanı Erdursun, en düşük emekli maaşı için net rakam verdi 13 seçim anketinin ortalamasına göre birinci parti belli oldu 13 seçim anketinin ortalamasına göre birinci parti belli oldu İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmara Bölgesi uyarısı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmara Bölgesi uyarısı Beşiktaş'ın yıldız isminden güzel sevgilisine dudak uçuklatan evlilik teklifi hediyesi Beşiktaş'ın yıldız isminden güzel sevgilisine dudak uçuklatan evlilik teklifi hediyesi Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Türkiye'nin 33 yıllık havayolu devi resmen iflas etti Türkiye'nin 33 yıllık havayolu devi resmen iflas etti
''İtine, köpeğine sahip çık'' demişti... Erdoğan'dan Özgür Özel'e yanıt ''İtine, köpeğine sahip çık'' demişti... Erdoğan'dan Özgür Özel'e yanıt Akaryakıt fiyatlarına Kasım ayının ikinci zammı geliyor: 60 TL'ye dayanacak! Akaryakıt fiyatlarına Kasım ayının ikinci zammı geliyor: 60 TL'ye dayanacak! Son genel seçim anketinde CHP, AK Parti ile MHP'nin toplamını da aştı Son genel seçim anketinde CHP, AK Parti ile MHP'nin toplamını da aştı Çarpıntı dizisinin kadrodan çıkarılan ünlü oyuncunun tepkisi olay oldu Çarpıntı dizisinin kadrodan çıkarılan ünlü oyuncunun tepkisi olay oldu ''Sevişilecek insan kalmadı'' diyen Okan Bayülgen'e yanıt, eski eşinden geldi! ''Sevişilecek insan kalmadı'' diyen Okan Bayülgen'e yanıt, eski eşinden geldi! 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde TC Kimlik numarasına göre başvuru günleri belli oldu 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde TC Kimlik numarasına göre başvuru günleri belli oldu Estetik iddialarını yalanlayıp ''benim genetiğim güzel'' demişti; eski fotoğraflarını yayınladılar Estetik iddialarını yalanlayıp ''benim genetiğim güzel'' demişti; eski fotoğraflarını yayınladılar Noterlerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak... Noterlerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak... Ünlü dondurma markasından ''dışkı bakterisi'' iddialarına açıklama Ünlü dondurma markasından ''dışkı bakterisi'' iddialarına açıklama 5'inci kattan aşağı 15 metre yükseklikten düşen genç öğretmen hayatını kaybetti 5'inci kattan aşağı 15 metre yükseklikten düşen genç öğretmen hayatını kaybetti