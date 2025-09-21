Erdoğan'dan Özel'in ''Trump ile Gazze pazarlığı'' iddiası için ilk yanıt

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, CHP lideri Özel'in "Trump'ın oğluyla görüştü, baba Trump'tan randevu istedi. Gazze için pazarlık yapıyor" iddialarına yanıt verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "80'inci Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacak olmasıdır. Biz bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz. Sayın Trump'ın katılımıyla tertiplenecek Gazze konulu bölgesel toplantıda, kardeş ülkelerin liderleriyle beraber Gazze'deki kanı durdurmak için atılabilecek ortak adımları değerlendireceğiz. Sayın Trump'ın küresel barış vizyonuna ve bu uğurda ortaya koyduğu çabalara desteğimizi daha önce ifade etmiştik. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. Bölgemizde barışın korunması, istikrarın güçlendirilmesi, çatışma ve gerilimlerin durdurulmasında biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 80'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak ve ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşmek üzere ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD ziyaretinde eşi Emine Erdoğan eşlik ederken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Halan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparaslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, eski Başbakan AK Partili Binalı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran basın toplantısında hazır bulundu. BM Genel Kurulu'na 140'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılacağını söyleyen Erdoğan, bu yıl genel kurulun 'Birlikte Daha İyi: Barış, Kalkınma ve İnsan Hakları için 80 Yıl ve Ötesi' temasıyla düzenleneceğini hatırlattı.

'BM REFORMU ÇABALARINA HEP DESTEK OLDUK, OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ'

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birazdan Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere New York'a hareket edeceğiz. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin tamamının temsil edildiği genel kurul görüşmelerine bu yıl 140'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde iştirak bekleniyor. Genel Kurul, 'Birlikte daha iyi barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası' temasıyla yapılacak. 80 yıl öncesinin koşullarını yansıtan Birleşmiş Milletlerin mevcut yapısının kendisine verilen asli görevleri ifa etmekte yetersiz kaldığını görüyoruz. Özellikle insani krizlerin çözümünün, Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisini haiz ülkelerinin insafına bırakılmasının hiçbir izahı yoktur. Bu acı gerçeği bundan 12 yıl önce Birleşmiş Milletler kürsüsünden 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek ilan etmiştik. Aradan geçen sürede tespitimizin haklılığı defalarca teyit edildi. Hatta Genel Sekreter düzeyinde Birleşmiş Milletlerin acil reform ihtiyacı açıkça dile getirilmeye başlandı. Birleşmiş Milletler reformu çabalarına hep destek olduk, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASINI BİR KEZ DAHA TÜM DÜNYAYA ANLATMA İMKANI BULACAĞIM'

Kurulda Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir kez daha altını çizeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsanlığın vicdanını yansıtan, sorunları çözen, sorunların çözümüne katkı veren duruşumuzu Genel Kurul vesilesiyle bir kez daha vurgulayacağım. Bu bağlamda görüşmelerin ilk gününde, 23 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda Gazze'deki insani felaket ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim. Ayrıca Türkiye'nin bölgesinde istikrarı sağlamaya dönük gayretlerinin yanı sıra uluslararası barışın korunmasına yaptığı katkılara değineceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hak ve hukuku yine gündemimizde olacak. Türkiye'nin çift başlı Selçuklu Kartal'ından ilhamını alan derin bir tasavvur, yaklaşım ve bakış açısıyla yürüttüğü dış politikasını bir kez daha tüm dünyaya anlatma imkanı bulacağım. Değerli arkadaşlar, sizlerin de takip ettiği üzere 80'inci Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacak olmasıdır. Biz bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'SURİYE'NİN YENİ YÖNETİMİNİN DE ORADA BULUNMASI SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞMEDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabii 14 yıllık kanlı ve karanlık bir dönemin ardından 8 Aralık Devrimi'yle özgürlüğüne kavuşan komşumuz Suriye'nin yeni yönetiminin de orada bulunması bizim için son derece sevindirici bir gelişmedir. İnanıyorum ki bu Genel Kurul, çok büyük acılar çeken, hürriyetleri uğruna gerçekten çok ağır bedeller ödeyen Suriyeli kardeşlerimizin kalıcı huzura kavuşmalarına katkı yapar. Ziyaretimiz sırasında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres ile görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyorum. Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın katılımıyla tertiplenecek Gazze konulu bölgesel toplantıda, kardeş ülkelerin liderleriyle beraber Gazze'deki kanı durdurmak için atılabilecek ortak adımları değerlendireceğiz. New York'ta bulunduğum süre zarfında ayrıca Türk-Amerikan ve soydaş toplumu ile Türk ve Amerikan iş çevreleriyle bir araya geleceğim" dedi.

'25 EYLÜL'DE DONALD TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİM'

ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşmeye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “25 Eylül Perşembe günü ise Washington'a geçerek değerli dostum Sayın Trump'la bir görüşme gerçekleştireceğiz. Görüşmemizde ticaret, yatırım, savunma sanayi başta olmak üzere ikili iş birliğimizi güçlendirecek konuları değerlendireceğiz. Bölgesel meseleler elbette gündemimizin ilk sırasında yer alacak. İki dost ve müttefik olarak yakın istişare ve koordinasyonumuzun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Sayın Trump'ın küresel barış vizyonuna ve bu uğurda ortaya koyduğu çabalara desteğimizi daha önce ifade etmiştik. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. Bölgemizde barışın korunması, istikrarın güçlendirilmesi, çatışma ve gerilimlerin durdurulmasında biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor. İlk günden beri hep bu anlayışla çalıştık. Mekik diplomasisi ile sorunlara diyalogla çözüm yolları geliştirmeye gayret ettik. Aynı tavrımızı muhafaza ediyoruz. Coğrafyamızda kan ve gözyaşının artık tamamen dinmesini, bunun yerine sulhu sükunun her metrekarede hakim olmasını arzu ediyoruz. Ne yapıyorsak, sadece ve sadece bunun için yapıyoruz. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz. Ziyaretimizin ve yapacağımız görüşmelerin, ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

'BM'DE BİRKAÇ YENİ FİLİSTİN'İ TANIYAN DEVLET DE GÖRECEĞİZ'

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin'in Birleşmiş Milletler'de devlet olarak tanınması sürecinin yeniden gündeme gelmesi hakkındaki soruya, “Bildiğiniz gibi iki gün önce Mahmud Abbas bizim ziyaretçimiz olmuştu. Kendileriyle Ankara'da etraflıca görüşmelerimizi yaptık. Filistin bugüne kadar bölgede her zaman çok çok ciddi sıkıntılar yaşadı, yaşamaya da devam ediyor. Bizler de her zaman Filistin'in yanında olduk, olmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Tabii bütün bunlarla beraber dünya, maalesef, Filistin'in yanında yer almadı. Ama son dönemde, şu an itibarıyla, Birleşmiş Milletler'de Filistin'i tanıyan 140 ülke var. Bu tabii sevindirici. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu defa birkaç yeni Filistin'i tanıyan devlet de göreceğiz. Bunlar bizler için ayrıca sevindirici olacak. Temennimiz odur ki bu sayı ne kadar artarsa, Filistin'in tanınmışlığı da o kadar süratle inşallah gelişecektir" diyerek yanıt verdi.

'SURİYE'NİN KENDİ BENLİĞİNE KAVUŞMUŞ OLMASI BİZLERİ DE HUZURLU KILMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımının Suriye'deki durumu nasıl etkileyeceğine dair soruya verdiği yanıtsa şöyle oldu:

“Tabii uzun bir süre geçti ve bu uzun süreden sonra Suriye'nin kendi benliğine, bağımsızlığına kavuşmuş olması gerçekten bir komşumuz olarak bizleri de huzurlu kılmıştır. Bizler de bazı arkadaşlarımızın sürekli olarak Suriye'ye gidiş gelişi ve oradaki dayanışmamızı artırması, Suriye'de yeni bir sürecin başlamasına vesile olmuştur. En son Katar'da Sayın Ahmet Şara ve Dışişleri Bakanı'yla bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeyle birlikte ardından İstihbarat Başkanımızın bir Suriye ziyareti oldu. Yakın bir süre içerisinde de gerek Sayın Şara'yı gerekse Dışişleri Bakanı'nı Ankara'da ağırlayacağız. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle de Amerika'da Türkiye'nin onlarla bir araya gelme fırsatı olacaktır. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız ve Suriye'nin her geçen gün daha da güçlenmesi için elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız."

'SAĞIR DUYMAZ, UYDURUR'

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın oğluyla bir Gazze pazarlığı yaptığına yönelik iddiasına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “O da yanımızda mıydı? Arkadaşlar, Sağıra hakaret etmek istemem de, 'Sağır duymaz, uydurur'. Bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekliyle verdi. Bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Bizler uçak alımlarını falan Özgür Özel'e sorarak bugüne kadar yapmadık, yapmayız da. Zaten bu işlerden de anlamaz. Onun kıratı değil. Dolayısıyla biz Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş Türkiye-Amerika arasında yapacak olursak, bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok, Trump'ın kendisiyle yaparız" dedi.

DHA