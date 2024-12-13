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Erdoğan'dan Özgür Özel'e: ''Ne oldu, niye gitmedin ya?''

Erdoğan'dan Özgür Özel'e: ''Ne oldu, niye gitmedin ya?''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye'yi ziyaret edeceğini hatırlatarak, ''CHP Genel Başkanı Esed'in af reklamını yapmıştı. Esed'i ziyarete gidecekti ya. Özgür Bey ne oldu, niye gitmedin ya?'' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Yiğitler ve şehitler beşiği, istiklalimizin ışığı, vatanımızın, devletimizin, istiklalimizin aşığı Sakarya'yı ve Sakaryalı kardeşlerimi bugün bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Bu salonu bayram havasına, şölene çeviren siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kongremiz hayırlı, mübarek olsun.

Bu yol hak yoludur, bu yol millete hizmet yoludur. Bu yol kardeşliğimizin yoludur. Bu yol, Türkiye'nin bir yıldız gibi parladığı, asli kodlarına döndüğü, dosta güven, düşmana korku verdiği Türkiye Yüzyılı yoludur. Bu yol gazilerin, şehitlerin yoludur.  Bu yol gönül coğrafyamızda 'aman Türkiye'nin kılına zarar gelmesin' diye dua eden kardeşlerimizin, soydaşlarımızın dindaşlarımızın yoludur.  Bu yolda bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. AK Kadınlara özellikle çok çok teşekkür ediyorum.

Sakarya insanıyla, tarihiyle, adıyla Türkiye'nin mayası olan bir şehir. 

Unutmayın Sakarya, Sakarya'dan ibaret değildir. Beşeri coğrafyamızın bütün kodlarını taşıyan potansiyel Sakarya'da mevcuttur. 

Dünyadaki ve bölgemizdeki kırılmaların eşliğinde yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Hala çözmemiz gereken sıkıntılar aşmamız gereken engeller var. 

Türkiye, Cumhuriyet'in ikinci asrıyla birlikte önüne açılan yeni kapıları, yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirmektedir.

Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, biraz daha gayret, biraz daha destek istiyoruz. 

Türkiye'nin ve Türk milletinin hiçbir kazanımına sevinemeyen güruhu görüyorsunuz değil mi? Bunlar artık psikiyatrinin konusu olacak yere savrulmuştur. 

"SABREDENLER ZAFERE ULAŞTI"

Bu millet ensardır. Onlar ise muhacirdir. Biz muhacirleri hiçbir zaman bu ülkeden kovmayacağız onlara hep sahip çıkacağız. Hamdolsun dediğimiz oldu mu? Çuvallarla, valizlerle dönüyorlar. Sabredenler zafere ulaştılar. 

Bizim için aslolan milletimizin ne beklediği neyi murad ettiğidir. Kardeşlerim ülkemizi nasıl 2023 vizyonuyla buluşturduysak 2053 vizyonunu hayata geçirmek de AK Parti kadrolarına nasip olacaktır.

Ülkemizde kardeşliğin, dara düşene el uzatmanın kıymetini en iyi Sakaryalılar bilir. Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirdik. Bunu da şikayet ederek değil muhacirlere ensar olma şuuruyla yaptık

"BİZ HAKLI ÇIKTIK"

Birileri çıkıp ileri geri konuşuyor. Ne diyorlar; Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? Bunu diyecek kadar kendi tarihini bilmeyenleri kültür ve medeniyet değerlerimizden yoksun olanları görüyoruz. Kimi bu soruyu cahilliğinden, kimi de ideolojik fanatizmden soruyor. Şimdi gördünüz mü, Niçin Suriye'de olduğumuzu? Ne oldu şimdi? Suriye'nin başındaki nerede? Türkiye'nin hemen dibinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Bunlar ne olup bittiğini takip etmiyorlar. 3. Dünya Savaşı çıksa CHP'nin umurunda olmaz.

Suriye'de 2011'de başlayan iç çatışmalar kardeşlik iklimini başka boyuta taşıdı. Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirirken içerden ve dışardan gelen nice baskıyı, ithamı, tahriki, provokasyonu göğüslemek mecburiyetinde kaldık. Asla geri adım atmadık. Neticede kim haklı çıktı. Allah'a hamdolsun biz haklı çıktık. Esed pılısını pırtısını toplayıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı.

Suriye'deki devrime şaşı bakanlara, Esed dönemini yüceltenlere en güzel cevap Şam'daki yeraltı hapishaneleridir.

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Ülkemizdeki Suriyelilerin yıllarca vatanlarına dönemediklerinin nedeni o hapishanedeki işkence aletleridir. 

Vahşet hikayelerini dinlemeye insanın yüreği dayanmıyor. CHP Genel Başkanı Esed'in af reklamını yapmıştı. Esed'i ziyarete gidecekti ya. Özgür Bey ne oldu, niye gitmedin ya?

Azıcık insani duyarlılıkları varsa, siyasete tövbe eder siyaset öncesi işlerine geri dönerler. Bunların derdi herhangi bir davayı savunmak değil. Kendilerine bedavadan çıkar sağlamak. Bunlar hiçbir zaman millet de karşılık bulamadılar. Rabbim ülkemizi bunların eline düşmekten muhafaza eylesin. 

Türkiye'nin AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın vizyonuna ihtiyacı var. 

Etiketler recep tayyip erdoğan özgür özel Suriye ak parti
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