Erdoğan'dan Özgür Özel'e tazminat davası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası açtı. Ayrıca Özel hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'li belediye başkanlarının gözaltına alınması sonrasında partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı konuşmaya yönelik tazminat davası açtı.
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını, ayrıca suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
Aydın yaptığı açıklamada, ''CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ve TCK 310/2 delaletiyle tehdit suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur." ifadelerini kullandı.
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