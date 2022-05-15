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Erdoğan'dan partisine seçim talimatı

Erdoğan'dan partisine seçim talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partili milletvekili ve belediye başkanlarına seçim talimatı verdiği öğrenildi. Erdoğan'ın haziran ayından itibaren mitinglere başlayacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimler için harekete geçtiği, milletvekillerine ve belediye başkanlarına ‘sahada olun, halka dokunun talimatı’ verdiği aktarıldı.

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre, Erdoğan 1 Haziran’dan itibaren başta bölge, daha sonra ise il il açılışlar adı altında mitingler yapacak.

Açılışlar adı altında sahaya çıkacak olan Erdoğan’ın bu girişimi bir yıldan fazla süre bulunan seçime hazırlık olarak değerlendirildi. İktidarın seçime erkenden hazırlanması bir taraftan da erken seçim hazırlığı olarak da yorumlandı.

Milli Gazete

Etiketler recep tayyip erdoğan ak parti seçim talimat
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