Erdoğan'dan ''Pensilvanya'ya gitti'' iddialarına cevap

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin aday tanıtım programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''AK Parti'yi Pensilvanya ile görüşerek adımını atmışız. Kim ki gideceğim ona soracağım? Pensilvanya'ya kiminle gitmişim ispat et, etmezsen namertsin. Cezaevinden çıktıktan sonra Pensilvanya'ya değil halkımıza gittik'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Türkiye genelinde hedefimize ulaşabilmenin yolu önce İstanbul'u veya İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor. 6 Mayıs'ta yine İstanbul'da 'Erdem, irade ve cesaret ile Türkiye şahlanıyor' diyerek seçim manifestomuzu açıkladık. Ardından 24 Mayıs'ta seçim beyannamemizi Ankara'da milletimizle paylaştık. İstanbul vakit birlik vakti demek için gece gündüz çalışıyor muyuz? Hanımlar seçim gününe kadar vakit İstanbul vakti diyerek var gücümüzle çalışıyor muyuz?

''BU ŞEHRE NAMAHREM ELİ UZANMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ''

Rabbimizin ve ecdadımızın huzurunda, İstanbul'a ve tüm milletimize söz veriyoruz; Fatih'in askerleri ve manevi rehberleriyle fethettiği bu şehre namahrem eli uzanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu mübarek beldenin üzerinde dalga dalga yayılan ezanların dinmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu aziz şehri ve bu güzel ülkeyi örselemek için fırsat kollayanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız. İstanbul'un her bir tepesinde, her bir mabedinde her bir hanesinde yanan o fetih ışığını söndürmek isteyenlere meydanı ve meydanları asla bırakmayacağız. İstanbul'un boynunu bükük koymayacağız. milletimizin birliğini, beraberliğini sonuna kadar savunacağız. Ülkemizin bütünlüğünü canımız pahasına koruyacağız. Devletimizin bekası uğurunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız.

''MİLLİ OLMAK, MİLLİ GELİRİ ARTIRMAK DEMEKTİR''

Milli gelirimizi 3,5 kat artırdığımızda enflasyonu tek haneli rakamlara düşürdüğümüzde Türkiyemizin hem kalkınmasına hem özgürleşmesine hizmet etmiş olduk. Yerli ve milli siyaset işte tam da budur. Ama bunu kavramayanlar oldu. Milli olmak milli geliri artırmak demektir. Milli olmak faize giden parayı yatırımlar ve sosyal yardımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Yeni bir düzen inşa etmek zahmetlidir eski düzenden beslenenler değişime düşman olurlar. Biz muhalefet gibi iki yüzlü davranmadık davranamayız. Gençler kardeşlerim seçim beyannamemizde İstanbul'a verdiğimiz çok söz var.

''YAPAMAZSIN SENİN HAVSALAN BUNU ALMAZ''

Ana muhalefetin adayı ona kalsa devasa bir havalimanını istemez. Hiçbir şey istemiyorlar ki Kanal İstanbul? Hayır. Tutturmuş bir şey 3. köprüyü Erdoğan yaptıysa ben de 4. köprüyü yaparım. Yapamazsın senin havsalan bunu almaz. Biz denizin altından Marmaray'ı geçirdik Avrasya Tüneli'ni geçirdik haberin var mı?

''SAYIN İNCE SANA BİR NASİHATTA BULUNAYIM...''

Sayın İnce sana bir nasihatta bulunayım Atatürk Havalimanı boşalınca da burayı İstanbul'a yakışır millet bahçesi haline getireceğim. Sen buna da karşı çıkarsın ama milletim sana zaten sandıkta gereğini gösterecek. Geçen aksam Yenikapı'ya iftara geliyorum deniz kenarında vatandaş iftar sofralarını kurmuş. Ben şoförüme dedim ki burada bir dur. İndim vatandaşlarımızın yanına geçtim. Vatandaşlarımızla sohbete başladık. Resimler vesaire güzel buluşmalar oldu. Bazıları sorunlarını anlattı. Bir gerçeği anlatıyor. Bizim millet bahçelerine ne kadar ihtiyacımız var.

''CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA PENSİLVANYA'YA DEĞİL HALKIMIZA GİTTİK''

Ben AK Parti'yi Pensilvanya ile görüşerek adımını atmışız. Dün söyledim dedim ki bak buradan sesleniyorum dedim aslında muhatap alınacak kalitede birisi değil Pensilvanya'dan bunun görüşmesini yaparak AK Parti'yi kurma çalışmasını başlattığımı ispat etmekle sen mükellefsin. Eğer ispat edemezsen namertsin dedim dün Akhisar'da. Benim hayatımda belediye başkanlığım döneminde Altunizade'de bulunurlardı o zaman 2 veya 3 kere kendisiyle görüşmem olmuştur.

''KİM Kİ GİDECEĞİM ONA SORACAĞIM?''

Ben kim ki gideceğim ona soracağım? Cezaevinden çıktıktan sonra biz Pensilvanya'ya değil halkımıza gittik.

''İSPAT ETMEZSEN NAMERTSİN''

Pensilvanya'ya kimle gitmişim ispat et ispat etmezsen namertsin. Türkiye'nin ve İstanbul'un yalancı siyasetçilere değil dürüst siyasetçilere ihtiyacı var.

KANAL İSTANBUL VE YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

Kanal İstanbul'a karşı yaptırmam diyor sen kimsin de neyi yaptırmayacaksın? Ey benim sevgili vatandaşım, eğer Boğaz'da yeni tanker faciaları yaşamak istemiyorsak, eğer geçen gün olduğu gibi yalı faciaları yaşamak istemiyorsak, Kanal İstanbul'un niçin yapılması gerektiğini sizlere tekrar hatırlatıyorum ve Kanal İstanbul'un yapımıyla birlikte, değerli kardeşlerim, biz çevre facialarına karşı, çevre katliamı her an olabilir Boğaz'da, buna karşı biz Kanal İstanbul'u yapıyoruz ve dünyada bir marka olacak orası. Ey İnce bunu milli bütçeden değil kamu özel bunları öğrenmek istiyorsan bunları sana ayrı bir ders olarak veririz. Cepteki parayı harcamak kolaydır. Biz bu sistemi kullanarak buralara geldik.

''OTOMOBİLLERİ MİLLİ BÜTÇEDEN YAPMAYACAĞIZ''

Otomobilleri milli bütçeden yapmayacağız ki. Türkiye'nin bu sektördeki 5 tane devi bir araya geldiler. 2020-2021 gibi yerli otobilimizi üreteceğiz. Biz bu üretimde en ileri teknolojiyi kullanacağız. Kısa süre önce Tesla sahibi Elon ziyaretime geldi kendisiyle konuştum. İnce biz işi böyle götürüyoruz.

''CHP ZİHNİYETİ KİRLİLİK DEMEKTİR''

İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman bu belediyeyi CHP'den almıştık. Bugünkü CHP de aynı. CHP zihniyeti kirlilik demektir.''