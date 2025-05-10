Erdoğan'dan ''PKK kongresi'' sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Terörsüz Türkiye'' süreciyle ilgili ''Her an müjdeleri alabilirsiniz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'na katıldı.

Terör örgütü PKK'nın fesih kongresini toplamasının ardından ilk kez konuşan Erdoğan, ''Türkiye Yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Vatanına, bayrağına, devletine aşkla bağlı, milletine gönülden sevdalı, hepsi birer merhamet abidesi bu vatan evlatlarını yetiştiren anne babalarla ne kadar iftihar etsek azdır. Tüm şehit ve gazi annelerimizi burada bir kez daha derin bir hürmetle yadediyorum.

"GAZZELİ ANNELERİ RAHMETLE ANIYORUM"

Filistin'de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda, geride gözü yaşlı binlerce öksüz bırakan şehadet mertebesine erişen Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum. Kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da anneler gününü kutluyor, sabırları ve emekleri için teşekkür edüyorum.

"TÜRKİYE OLARAK HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ"

Nereye baksak çocuklar ölüyor. Yüzümüzü nereye çevirsek kadınlar ölüyor. Yemek sırasında bekleyen Gazzeli masumlar son derece vahşi bir şekilde katlediliyor. Türkiye olarak dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan tüm acıların sona ermesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam ediyoruz.

Barışın, huzurun hüküm sürdüğü, Anneler Günü'nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabbim nasip eylesin diyorum. Hem inancımızda hem de geleneğimizde anneler daima kutsal bir yere sahiptir. Cennet, annelerin ayakları altındadır.

"ANNELERİN GÜÇLÜ OLMADIĞI TOPLUMDA REFAHI ELDE EDEMEZSİNİZ"

Toplumun temeli nasıl aile ise ailenin de temeli annedir, kadındır. Annelerin güçlü olmadığı bir toplumda ne yaparsanız yapın başarıyı refahı edemezsiniz. 23 yıllık iktidarımızda bu hakikatı asla gözardı etmedik.

Aile kurumunu kuvvetlendirmeye dönük çalışmalarımızı hep bu istikamette belirledik. Bakanlıklarımız ve kurumlarımızla aileler ve annelere çok güçlü destekler verdik. Çalışma koşullarının iyileştirilmesinden, sosyal yardımlara, bakım hizmetlerinde annelerimizin hep yanında olduk.

6284 SAYILI KANUNDAN TAVİZ YOK

Vahşi saldırıların faillerinin hak ettikleri en ağır cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız. Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanması önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Sosyal yardımlarımızın yüzde 61'ini kadınlara verdik.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ BÜYÜK BİR HASSASİYETLE YÜRÜTÜYORUZ"

40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, milletçe kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye sürecini büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz görevlerini titizlikle yerine getiriyor.

Devlet ciddiyetine yakışır şekilde en küçük bir boşluk bırakmadan çalışmaları takip ediyoruz. Aziz milletimizin desteği, özellikle tüm annelerin samimi dualarıyla Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum.

Bölgemizi kana, kaosa boğmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bölmek isteyenlere cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz. 86 milyon kalp kalbe verecek birlikteliği, dayanışmayı inşallah daha da güçlendireceğiz.

Türkiye Yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız.