Erdoğan'dan randevu isteyen İmamoğlu'na AK Parti'den ilginç yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun randevu talebini değerlendiren AK Partili bir yetkili, “Sayın Cumhurbaşkanı, Kadir Topbaş ile de tek başına sık görüşmezdi” dedi.

Erdoğan’dan istediği randevu hakkında konuşan İmamoğlu, “Ben isterdim ki Sayın Cumhurbaşkanı’ndan randevu talep ettim sanırım bir buçuk ay oldu, hala ben bunu yineliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı milletin oyuyla seçildi, ben de İstanbul’un Türkiye’nin en büyük kentinin seçilmiş belediye başkanıyım.

Milletin iradesiyle seçilmiş iki kişi olarak İstanbul’un sorunlarını konuşacağız. Ben bunun için randevu istedim. Bunları konuşacağımıza miting alanlarından böyle göndermeler yapmasının hiçbir anlamı yok. Ben duymadım bile, önemsemiyorum bile çünkü arkamızda kocaman bir millet iradesi var. Millet iradesinin hiçe sayıldığı, hukuka aykırı her şeye de karşıyız” ifadelerini kullanmıştı.

Tarafsız Haber Ajansı’ndan Mehtap Gökdemir’in haberine göre; İmamoğlu’nun görüşme talebini değerlendiren AK Parti’den yetkili bir isim, “Sayın Cumhurbaşkanı, Kadir Topbaş ile de tek başına pek görüşmezdi. Belediye başkanları ile birlikte toplu görüşürlerdi. Cumhurbaşkanı yardımcısıyla görüşebilir ya da toplu olarak görüşme olur” dedi.



